Pyrénées-Orientales - Le Soler accueillera la nouvelle édition du festival Les Ânes TÊTus

Le Festival Les Ânes TÊTus, l’événement annuel familial annonce officiellement son déménagement de Perpignan à Le Soler pour cette seconde édition.

Les organisateurs ont annoncé leur décision finale lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le lundi 19 février dans la ville de Le Soler, qui les accueillera pour cette seconde édition. Cette décision de changement de lieux fait suite à des préoccupations de sécurité liées au passage de la flamme olympique à Perpignan.

En réflexion depuis quelques semaines, plusieurs collectivités étaient en lice pour une possible édition au sein de leur commune. Le festival a convenu en concertation avec les différents acteurs et les collectivités, que la ville de Le Soler correspondait à tous les critères techniques et de sécurité pour cette seconde édition. La sécurité du public, les parkings, l'accessibilité ainsi que le cadre idyllique, sont autant d’atouts pour proposer la meilleure expérience possible.



L’équipe des Ânes TÊTus cherchait un lieu en phase avec les valeurs que le festival souhaite véhiculer : la durabilité, la responsabilité et l'accessibilité.

La Ville de Le Soler a été sélectionnée pour sa proximité idéale avec la Têt, célèbre fleuve qui traverse d’Est en Ouest les Pyrénées-Orientales et qui fait partie intégrante de l’identité du festival. Mais aussi, pour son engagement envers l’inclusion, l'environnement et pour sa culture catalane marquée. La commune de Le Soler offre un environnement idyllique, propice à la réalisation du projet : le Lac du Moulin.

« Les festivaliers et nos partenaires retrouveront nos valeurs environnementales dans ce nouveau lieu, nous mettrons tout en œuvre pour proposer des solutions qui protégeront le lac et son environnement », déclarent les organisateurs.



Armelle REVEL-FOURCADE ajoute « Nous sommes ravis d’accueillir un tel festival dans le plus bel espace naturel de la commune. Plus de 3000 personnes par soir sont attendues, avec de grands moments festifs et de partage, et des valeurs qui répondent aux engagements de la commune en faveur de la cause animale. »

Le déménagement vers Le Soler marque le début d'une nouvelle ère pour le Festival Les Ânes TÊTus. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler en étroite collaboration avec la Municipalité et les entreprises locales pour offrir une expérience enrichissante et sécurisée à nos participants » annoncent les organisateurs des Ânes TÊTus.

Nous invitons les médias, les partenaires et le public à se joindre à nous dans cette nouvelle aventure à Le Soler, où nous continuerons dans un esprit festif et musical alliant Electro-House, Latine Music et le Hip-Hop, à diffuser des valeurs de respect et de solidarité.

Les bénéfices du festival seront en partie reversés à l’association « Un gîte une gamelle », un refuge pour animaux. La grande fête familiale Les Ânes Têtus se déroulera du 18 au 19 mai 2024, au lac du Moulin à Le Soler. Vous pourrez retrouver en plus de la scène principale et de son Line-Up ambitieux, des animations qui combleront petits et grands : structures gonflables, jeux en bois géants, accrobranche, des stands d’entrepreneurs locaux. De nombreuses surprises sont à venir et vous permettront de passer un moment inoubliable.



Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte et tarif préférentiel avec le pass-culture pour les moins de 18 ans et les habitants de Le Soler. Places et accès PMR, nous contacter à bonjour@lesanestetus.fr. Un tarif très abordable de 19€ la journée et 24€ pour les deux jours est proposé, offrant l’opportunité à tous d’avoir accès à la culture.