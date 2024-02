Paulhan - TAPATOUDI : Rencontres ateliers avec Thomas SCOTTO, écrivain jeunesse

Dans le cadre de sa cinquième saison, l’association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques, accueille Thomas Scotto à Pézenas du 27 février au 29 février 2024.

Auteur jeunesse prolifique, Thomas Scotto écrit des albums avec des illustrateurs, des romans jeunesse et ados, des bandes dessinées, de la poésie….Il a été maintes fois récompensé en France mais aussi à l’étranger ( Chine, Canada…). Il vient d’être nommé Chevalier des Arts et des Lettres.

Il anime régulièrement des ateliers d’écriture, des rencontres scolaires et des lectures publiques…. Car il aime avant tout échanger avec ses lecteurs.



Alors, sans plus attendre, « Demain, dans une demi-heure », venez participer aux ateliers d’écriture programmés en médiathèques :

- Le mardi 27 février à 18h30 à la médiathèque de PAULHAN

- Le mercredi 28 février à 14h à la médiathèque de MONTARNAUD

à 17h à la médiathèque d’ADISSAN

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

Thomas Scotto rencontrera également des élèves des écoles de Montarnaud, de Nébian et de Nizas ainsi que des collègiens de Pézenas, de Montagnac et de Clermont l’Hérault.



Cinquième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.

ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI réunissant tous les auteurs de la saison du 24 au 26 mai 2024 à Pézenas ! Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter sur tapatoudi.fr et les réseaux sociaux....