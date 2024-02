Montpellier - Le CHU de Montpellier est Lauréat des Trophées des Leaders Bienveillants de Préventica

A travers ce prix, le CHU de Montpellier dévoile ses pratiques managériales déployées sur le terrain en termes de prévention des risques pour la Santé et au Travail : un management axé sur la confiance et l’innovation grâce au LAB Appréciatif, une initiative RH qui propose une approche d’accompagnement d’équipe et des projets par la pratique de l’intelligence collective, notamment la démarche Appréciative en se connectant aux ressources et forces de terrain.

Préventica est un organisme dédié à la santé et à la sécurité au travail. Il récompense depuis plusieurs années les organisations et conduites de projets qui se distinguent par des approches innovantes, déterminées, poursuivies, à l'échelle d'une PME ou d'une grande organisation, dans tous les secteurs d'activité.

Le projet «Le LAB Appréciatif du CHU de Montpellier : Osons Explorer, Expérimenter et Apprécier» vise à favoriser l’intelligence collective au sein des équipes et des projets, en s’appuyant sur la démarche Appreciative Inquiry. Ce laboratoire, initié en mars 2021, réunit 40 praticiens certifiés en Appreciative Inquiry, provenant de divers métiers de management (soignants, techniques, logistiques, administratifs et médecins).

Abouti mais en développement continu, ce projet est né de la volonté d’accompagner les équipes du CHU dans des situations variées telles que les crises d’équipe ou les périodes de transformation, en favorisant la réflexion collective et la communication.

Doté de moyens tels que des salles de co-création et financé par des formations, ce projet implique la Direction générale, les Ressources Humaines, et diverses directions internes, ainsi que des prestataires externes.

Les bénéfices de cette démarche sont tangibles avec un renforcement de la cohésion d’équipe, une meilleure qualité relationnelle, et une participation accrue des professionnels. Pourtant, des défis subsistent, notamment en matière de perception de cette approche atypique et de clarification de son rôle vis-à-vis des équipes managériales.

L’évaluation des impacts reste complexe, mais des changements de comportements, des actions concrètes, et la satisfaction des équipes témoignent de son efficacité. Des étapes à venir impliquent l’élaboration d’outils de suivi, une communication interne et externe plus poussée, et la définition d’indicateurs d’impact pour mesurer la réussite de cette démarche innovante.