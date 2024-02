Haute-Garonne - BiodiverStival

La 6ième édition de « Biodiver’Stival Fêtons la Biodiversité » aura lieu du 18 au 24 Mars 2024 dans la salle polyvalente, 6 boulevard des écoles à Pibrac (31820): une semaine consacrée à la biodiversité locale, végétale et animale, pour sensibiliser petits et grands à l’impérieuse nécessité de protéger notre environnement.

Au programme : 5 soirées ciné-débat sont prévues du lundi au vendredi avec pour thèmes le dialogue entre les fleurs et les pollinisateurs, la contemplation et l’émerveillement en flânant le long d’une rivière, la beauté et la cruauté des insectes sur les pas de Jean-Henri Fabre, la rencontre avec des agriculteurs et des éleveurs adeptes de pratiques agricoles vertueuses, la découverte du vin Nature. La conférence du samedi 24 aura pour titre Biodiversité : un outil pour l’avenir, elle sera animée par M Marc André Sélosse Professeur au Museum d’Histoire Naturelle de Paris et auteur de nombreux ouvrages à propos de la biodiversité.

Le dimanche matin, l’association offre le petit’dej avant la projection du film tout public « Vivant » dans la salle polyvalente à Pibrac.

Tous les détails sur https://jardinnaturepibrac.org Bande annonce ici : https://youtu.be/nuURFfg9TZc