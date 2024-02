Frontignan - La ville obtient encore 5 @@@@@ pour son utilisation du numérique

Le palmarès des 241 collectivités labellisées Territoire, Ville ou Village Internet 2024 a été dévoilé à l’occasion de la cérémonie du jeudi 8 février, pour la 25ème édition de ce label national.

Frontignan y obtient encore 5 @ pour son utilisation du numérique.

A noter que seules deux villes de l'Hérault ont obtenu cette distinction « @@@@@ » : Lunel et Frontignan

La ville a obtenu de nouveau cette distinction lors de la 25 cérémonie de remise du Label National Territoires, Villes et Villages Internet.

Membre du réseau des villes internet depuis 2010 la Ville de Frontignan la Peyrade a décroché en 2019 l’excellence et confirme définitivement son statut de ville numérique.

Grâce aux initiatives innovantes et citoyennes qu’elle développe depuis de nombreuses années sur l’ensemble de son territoire, la Ville de Frontignan la Peyrade s’est donc vue récompensée d’un cinquième « @ ».

Par l’attribution de ce label « @@@@@ » de référence, symbolisé par des arobases sur une échelle de 1 à 5, l’Association des Villes Internet distingue les collectivités locales qui mettent en œuvre une politique significative en matière de démocratisation des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Les divers aspects techniques, ainsi que le contenu des sites internet, l’accessibilité et la qualité des informations et des services qu’ils proposent, mais aussi des principes qui guident leur développement pour valoriser les pratiques numériques et les mettre à la portée de tous les citoyens sont scrupuleusement examinés.