France - Renfe et Mas Salagros Ecoresort5* vont collaborer pour commercialiser des forfaits communs de tourisme durable avec la destination Barcelone.

Renfe et Mas Salagros Ecoresort5* vont collaborer pour commercialiser des forfaits communs de tourisme durable avec la destination Barcelone.

L'offre combinée Train+Hôtel Mas Salagros sera proposée au départ de Lyon, Montpellier, Marseille et sept autres destinations françaises.

Cet accord permet d'unir les forces pour proposer un modèle touristique basé sur la durabilité et l'excellence.

Renfe et Mas Salagros Ecoresort5* ont formalisé et annoncé aujourd'hui un accord de collaboration pour commercialiser conjointement des forfaits touristiques respectueux de l'environnement et offrir aux voyageurs des expériences uniques axées sur la durabilité et le bien-être.

Renfe commercialisera des forfaits communs train+hôtel par l'intermédiaire de sa plateforme Renfeviajes depuis les 10 destinations qui font partie de son offre Ave en France et depuis n'importe quelle origine en Espagne.

Ainsi, les deux entreprises, engagées dans la préservation de l'environnement naturel et la promotion d'un mode de vie respectueux de l'environnement, ont uni leurs forces pour offrir aux voyageurs des options qui intègrent la mobilité durable et des expériences d'hébergement respectueuses de l'environnement.

Valeurs partagées et mission durable

Mas Salagros Ecoresort5* et Renfe partagent des valeurs fondamentales qui ont servi de base à cette collaboration. Les deux entreprises reconnaissent l'importance d'encourager les pratiques touristiques responsables, de promouvoir la sensibilisation à l'environnement et le respect de la nature.

Les 4 services quotidiens que Renfe propose avec ses trains AVE entre la France et l'Espagne chaque jour sont le moyen le plus durable de voyager du sud de la France à Barcelone avec des temps de trajet très compétitifs et sans transferts. Dix destinations françaises ont désormais la possibilité de se rendre directement à Barcelone et de profiter d'un séjour durable dans l'EcoResort5* Mas Salagros.

La connexion internationale signifie des temps de voyage AVE pour Barcelone de 3 heures depuis Montpellier ou Nîmes, 4 heures depuis Avignon, 5 heures depuis Lyon et Marseille, 2 heures depuis Narbonne et seulement une heure et demie depuis Perpignan.

Un accord pour offrir des expériences intégrées

L'accord entre Mas Salagros Ecoresort5* et RENFE va au-delà d'une simple collaboration, s'étendant à la volonté ferme des deux parties de créer et de commercialiser des forfaits conjoints qui offrent aux voyageurs la possibilité d'acheter des billets nationaux et internationaux avec la gestion de leurs nuits d'hôtel à Mas Salagros Ecoresort5*.

Renfe intégrera ce forfait dans l'offre Renfeviajes, le catalogue d'expériences touristiques combinées en vente sur www.renfe.com.

Renfe Ave France-Espagne

Depuis près de sept mois, Renfe opère seule sur le train à grande vitesse français avec sa marque la plus reconnue internationalement : AVE, synonyme d'excellence et liée à la fiabilité, au confort et à la qualité du service.

15 destinations en Espagne et en France disposent désormais d'une connexion directe en train à grande vitesse qui renforce le service en ajoutant les extras suivants à l'expérience de voyage : connexion de centre à centre, pas de problèmes de bagages, wifi et divertissement à bord, service de cafétéria et de bar mobile sur le siège, billet de banlieue intégré et trois types de billets pour s'adapter aux besoins de chaque client : Basic (meilleur prix), Choose (avec flexibilité pour les changements) et Premium (confort maximal à bord).

Mas Salagros Ecoresort5*

Mas Salagros est le pionnier de la péninsule ibérique dans son engagement total pour la préservation de l'environnement. Respectant les politiques de durabilité, il garantit l'origine écologique de tous ses produits, de la nourriture aux équipements, à la décoration et aux matériaux de construction.

Situé dans le parc protégé de la Serralada Litoral, à Vallromanes, à seulement 30 minutes de Barcelone, cet écoréseau de 5 hectares offre un environnement incomparable de tranquillité, de paix et de nature. Avec 60 chambres, 2 piscines, 3 restaurants, le Lounge Bar Stella Bar et un centre de bien-être géré par les bains anciens AIRE de renommée internationale, Mas Salagros Ecoresort 5* offre une expérience unique.

Soulignant son engagement en faveur de la gastronomie biologique, le complexe associe son label 100 % biologique à des techniques culinaires de pointe. Il est devenu une référence culinaire et une destination gastronomique, qui se manifeste dans tous les coins de ses trois restaurants : Restaurant Gastronòmic 1497, Cibus Restaurant et Gastro Wine Bar.

Le Mas Salagros est certifié par le label Green Globe, la plus exigeante norme internationale en matière de développement durable. Seules les entreprises touristiques qui s’engagent au service du développement durable reçoivent cette certification. Tous les bâtiments du complexe sont orientés plein sud afin d’obtenir le meilleur rendement de lumière naturelle, surtout en hiver. La chaudière biomasse est la principale source de chaleur du complexe.

En 2018, nous avons mis en place un plan pour réduire notre empreinte carbone. Il s’agit d’un indicateur qui permet de visualiser la totalité des gaz à effet de serre produits de façon directe et indirecte. Au Mas Salagros, nous nous engageons à réduire ces émissions.