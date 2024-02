Toulouse - 2023 : Une année marquée par la croissance des levées de fonds sur le territoire

Cette année encore l’écosystème tech toulousain se démarque des tendances nationales avec des indices en hausse par rapport à 2022. La French Tech Toulouse dévoile en effet son Toulouse Tech index (TTi) 2023 : les startups toulousaines ont levé 231,7 M€ sur l’année sur un total de 27 opérations ! Ces chiffres traduisent ainsi un écosystème consolidant sa dynamique.

En 2024, la French Tech Toulouse s’attend à une année similaire, avec des indices toujours positifs.

2023, l’exception toulousaine avec une progression affirmée

Alors que 2021 avait été une année record, due à un effet post covid très présent, 2022 marquait une continuité de l’intérêt des investisseurs. Elle avait été sensiblement moins bonne que 2021 mais démontrait une forte progression par rapport à 2019 et 2020.

2023 marque cette fois la continuité de cette progression avec des chiffres en hausse, tant en volume qu’en valeur. Le dernier trimestre témoigne de cette progression avec pas moins de 55 M€ levés sur un total de 6 opérations.

« Nous sommes ravis des résultats 2023 qui sont effectivement supérieurs à 2022. De plus, même si nous restons encore assez centrés sur l’industrie et notamment l’aéronautique, la santé et le spatial, tous les secteurs d’activités ont également pu bénéficier de levées de fonds pendant cette année. Ces résultats démontrent ainsi la maturité de l’écosystème de financement toulousain qui a su rester sur une croissance raisonnable depuis 2021. Nous sommes en effet sur une évolution qui reste mesurée et continue et qui nous permet de ne pas subir cette forte décroissance connue au niveau national et européen.

Pour 2024, nous nous attendons à une progression similaire que celle connue en 2023 », explique Sandrine Jullien-Rouquié, Présidente de la French Tech Toulouse et CEO de Ludilabel.

« Toulouse se présente comme une exception dans un contexte national et européen morose. L’écosystème toulousain s’est en effet bien maintenu et a même progressé en 2023, notamment par le biais de nombreuses levées de fonds d’amorçage. Cette bonne tendance s’explique notamment par la spécificité de notre territoire, très actif dans les domaines industriels, et notamment le spatial, qui attire encore de nombreux investisseurs. Grâce à cette singularité, nous pouvons a priori nous attendre à une année 2024 de la même veine », analyse Anne-Laure Charbonnier, Directrice de Nubbo



« L’écosystème tech toulousain a effectivement mieux résisté en 2023 que ce qu’on a pu observer de manière globale en France. Alors que sur le territoire national, nous observons une forte baisse des levées de fonds (8,5 Mds€ en 2023 vs 14,7 Mds€ en 2022) due en partie au nombre moins important de « grosses opérations », nous restons sur l’aire toulousaine dans une phase de développement significative, notamment sur les secteurs industriels et les projets fortement technologiques. Nous avons également la chance d’avoir de nombreux centres de recherches sur le territoire, tant dans l’industrie que la santé, qui nous permettent de voir émerger de manière régulière des projets deeptech. Nous avons ainsi un flux continu de projets qualitatifs.

Pour 2024, nous devrions voir continuer cette tendance avec des levées de fonds dynamiques sur les phases d’amorçage. Reste à voir si les levées de fonds de série A et plus suivront elles aussi », explique Clément Bauguil, Directeur de participations – Venture Capital