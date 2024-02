Montpellier - Un stage gratuit pour pratiquer le basket

Les centres génération basket (CGB) font leur retour à Montpellier pour les vacances d’hiver. Proposés par la Fédération Française de Basketball et GRDF Hérault, les CGB invitent les jeunes à participer gratuitement à un stage de basketball du 12 au 16 février 2024. Organisé par le club Montpellier Basket Mosson, ce stage d’initiation et de perfectionnement s’adresse aux jeunes de 5 à 17 ans, et a pour objectif de favoriser l’insertion par le sport et de renforcer la mixité sociale.

Les précédentes éditions avaient réuni de nombreux jeunes, licenciés ou non, attirés par ce sport collectif qui prône des valeurs de partage, de mixité et d’esprit d’équipe. L’occasion pour eux de découvrir ou de perfectionner leur jeu dans un environnement convivial et d’être encadrés par le club Montpellier Basket Mosson qui œuvre sur le quartier depuis de nombreuses années, sous l’égide de son Président Khaled Baki, et a à cœur de partager son expérience et sa passion au plus grand nombre. Toutes les séances seront supervisées par des animateurs et des éducateurs sportifs du club.

Depuis 10 ans, près de 75000 jeunes ont déjà participé à une session au sein d’un Centre Génération Basket dans plus de 200 villes. Avec le soutien de GRDF, ces centres se développent partout en France et suscitent des vocations à poursuivre la pratique du basketball.

Modalités pratiques :

9h-12h : créneau réservé aux 5-13 ans

16h30-19h00 : créneau réservé aux 14-17 ans

Lieu : Gymnase Jean Bouin – 125 rue du Biterrois – 34080 Montpellier

Les inscriptions se font sur le site internet du club ou sur place et sont entièrement gratuites (places limitées)