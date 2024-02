Béziers - BÉZIERS : TOROS Y CAMPO DÉVOILE LES GANADERIAS DE L'ACTE VIII

En présence du maire Gérard Abella, vendredi matin 2 février, en l'hotel de ville de Boujan sur Libron l'équipe de Toros Y Campo présentait à l'aficion biterroise les ganaderias devant participer les 29 et 30 juin 2024 à l'acte VIII de leur manifestation... les novilleros devant être connus un peu plus tard.

En attendant l'arrivée des ganaderos (blocages paysans sur le trajet), le président de Toros Y Campo Marin Laval rappelait la génése de cette association - loi de 1901 a but non-lucratif - lancée il y a 10 ans par une équipe de passionnée du Toro-Toro. D'abord prévu à Pérols à coté de Montpellier l'acte I eut lieu finalement à Boujan avec le soutien et la confiance du maire de cette cité biterroise Gérard Abella. Depuis 2014 Toros Y Campo marque l'aficion et le milieu des novilladas. Dans une ambiance Andalouse, grace à son magnifique campo de feria, les amateurs de novillos de combat sont de plus nombreux et rendent optimistes les dirigeants de l'association et c'est grace aux aficionadas et aficionados, sans oublier les sponsors - que Toros Y campo est toujours présent...

En présence du ganadero Jean-Luc Couturiere et du mayoral de chez Turquay, Élodie Daure, aficionadas "a los toros" depuis sa jeunesse passée en partie à Séville, présenta les quatre ganaderias présentes cette année. Tout d'abord en novillida piquée, samedi 29 juin à 18h 30 "grand desafio ganadero" avec 3 novillos de Valverde origine Conde de la Corte et 3 de la ganaderia Turquay origine Santa Coloma. Deux origines ne pouvant laissées indiférents les amateurs de combat. Le lendemain dimanche 30 juin à 11 heures novillada non piquée avec l'élévage bien connu de Roland Durand - origine Domecq - suivi à 18 heures de 6 novillos 6 espagnols de chez Guadaira (Séville) un fer d'origine Jandilla pour une novillada piquée. Donc trois fers d'origines trés combatifs...



À noter le samedi matin la présence en NSP du Centre Français de Tauromachie de Nîmes. Il ne reste qu'à attendre le noms des novilleros le