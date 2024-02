Toulouse - Maternité et résilience, un livre positif sur la maternité - Dédicace au Cultura Labège - 24 février

« Maternité et résilience, comment être mère m'a rendue plus forte », un livre positif, qui libère la parole sur les défis de la maternité

Rencontre et dédicace le samedi 24 février de 13h30 à 18h00 au Cultura Labège

Originaire de Lyon, Yaelle Bertholy s’est installée en 2018 dans la Ville rose avec son mari et leurs 4 enfants. Comme des millions de femmes dans le monde, Yaelle a dépassé des obstacles durant ses grossesses : la prise en charge dans le milieu médical, le rapport à l’allaitement, la dépression post-partum mais aussi une perte de mobilité dont elle a souffert. Dans la continuité des échanges qu’elle a initiés avec sa communauté sur les réseaux sociaux, elle souhaite libérer la parole autour de ces sujets parfois méconnus et invisibilisés dans la société. C’est pourquoi elle se livre sur les épreuves qu’elle a surmontées dans un livre, baptisé « Maternité et résilience, comment être mère m’a rendue plus forte ». Le samedi 24 février de 13h30 à 18h00, la jeune femme organise une séance de dédicace à la librairie Cultura de Labège, une belle opportunité de rencontrer et d’échanger avec l’autrice !

Une Toulousaine d’adoption

Yaelle Bertholy est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Elle a grandi à Villeurbanne, une commune en périphérie de Lyon.

« Je me souviens des dimanches où nous allions en famille au Parc de la Tête d’Or. C’est un lieu incontournable à Lyon ! » se remémore la jeune trentenaire.

Originaire d’un milieu modeste, à 18 ans, elle commence à travailler dans le monde de la restauration. Elle y rencontre Julien, son futur mari. Elle décrit cet évènement comme une révélation : « je vivais un coup de foudre à retardement. (…) C’était Lui, le bon comme on dit. Celui qui serait le père de mes enfants. »

Après cette rencontre, la jeune lyonnaise se lance dans la vente en magasin de lingerie. « J’aimais participer au bien-être des femmes et à l’acceptation de leur corps » confie Yaelle. Accompagner les femmes dans leur épanouissement a toujours été une évidence pour elle.

En juin 2018, le couple et leurs deux enfants à l’époque, viennent s’installer en périphérie de la Ville Rose, à quelques kilomètres du centre : « Nous avons pris le temps d’aménager notre nouveau cocon pour nous sentir bien. Nous visitions Toulouse et ses environs — c’est une ville pleine de charme, différente de Lyon, mais on s’est sentis tout de suite à l’aise et en phase. »

Créer un espace de partages : la genèse de la création de son compte Instagram

Quelques mois après son emménagement à Toulouse, lors de sa troisième grossesse, Yaelle a commencé à partager davantage ses expériences de maternité sur son compte Instagram :

« Je parlais de maternité, de parentalité et cela me rassurait de voir que je n’étais pas seule à vivre certaines choses ; je me sentais ‘utile’ car je partageais mes expériences avec de jeunes mamans : c’était un vrai partage et c’est ce qui m’a beaucoup plu ! »

Aujourd’hui, Yaelle et Julien sont les heureux parents de deux filles et deux fils : Shirel, Romy, Marlow et Jude. Au fur et à mesure, Yaelle a développé une belle communauté de 88 000 personnes soudées qui échangent au quotidien sur le compte @yaelle.ab. « Le partage c’est ce qui m’anime le plus, je suis fière de cette communauté de femmes qui s’aident si besoin et de nos échanges quotidiens. »

Un livre dans la continuité de cette volonté de partage, un récit à cœur ouvert

Publié aux éditions Dashbook Familles, le livre de Yaelle retrace son expérience de la maternité, mais aussi des leçons qu’elle a apprises, et des répercussions que cela peut avoir sur l’équilibre familial.

« Ce livre est le partage de mon parcours personnel, dans lequel je plonge au cœur des joies les plus profondes que j’ai ressenties en devenant mère, ces instants magiques qui ont illuminé ma vie. Cependant, je ne dissimule pas les réalités physiques éprouvantes qui ont accompagné ma maternité. J’aborde ouvertement les difficultés que j’ai traversées, les épreuves physiques qui ont parfois ébranlé ma détermination. »

Grossesse extra-utérine, prise en charge dans le milieu médical, rapport à l’allaitement, dépression post-partum : la créatrice de contenus se confie sans tabou sur les challenges et les difficultés parfois méconnues auxquels elle a fait face.

Ainsi, lors de sa quatrième et dernière grossesse particulièrement éprouvante, Yaelle souffrait d’hyperémèse gravidique, la forme la plus sévère des nausées et vomissements de la grossesse. « C’est une pathologie de grossesse qui touche environ 2% des femmes enceintes ». Elle raconte également la perte de mobilité temporaire dont elle a souffert : « c’était une période vraiment difficile, où je me sentais impuissante et vulnérable. Mais j’étais déterminée à ne pas me laisser abattre. (…) Cette expérience a profondément changé ma vision de la vie. » À travers son récit, la jeune femme tente de déculpabiliser les jeunes et futures mères. « Si vous sentez que quelque chose cloche, faites-vous confiance et faites confiance à votre corps » conseille Yaelle.

Ces expériences de la maternité sont aussi ponctuées d’échange avec sa communauté Instagram. Elle raconte qu’au terme de sa troisième grossesse, une césarienne était programmée : « La césarienne se passa très bien. Pour la petite histoire, j’avais été aidée par une sage-femme, adorable L. qui faisait partie de mes abonnées sur les réseaux, je me souviens de sa gentillesse et de son super sourire »

Yaelle se livre aussi sur les temps forts de la vie de ses enfants, notamment la rentrée au collège de sa fille ainée, Shirel. « J’avais les larmes aux yeux mais je ne lui ai rien montré. (…) J’essayais de me maîtriser car les autres parents étaient plutôt cools et pas du tout angoissés, ils étaient résignés à ce que leur enfant grandisse, au fond ils avaient raison... »

Au moment de l’écriture de son livre, Yaelle était en pleine dépression post-partum.

« Écrire ce livre m’a aidé à guérir. Mon récit est un hymne à la vie, à la maternité et à la capacité humaine de grandir à travers les épreuves. J’espère que mon histoire touchera le cœur de ceux qui la liront, qu’elle inspirera et apportera du réconfort à tous. »

Rencontre et dédicaces à la librairie Cultura de Labège

Le samedi 24 février de 13h30 à 18h00, Yaelle organise une rencontre et séance de dédicace au Cultura Labège (94 Pl. du Commerce, 31670 Labège) afin de pouvoir échanger autour des questions qu’elle aborde dans son livre. C’est une belle occasion pour les futures mères, les jeunes mères et toutes les personnes sensibles à ces sujets d’en apprendre plus sur le parcours d’une cheffe de famille déterminée faire bouger les lignes !

« Maternité et résilience, comment être mère m’a rendue plus forte. » par Yaelle Bertholy

Éditions Dashbook Famille

Prix : 17,90 €

En vente : Dashbook - Fnac