Toulouse - Idée cadeaux/Saint Valentin : Les bouquets à croquer de Maison Charlotte attendent les amoureux !

Pour la Saint-Valentin, Maison Charlotte lance la deuxième édition limitée de ses « bouquets à croquer ». Le traiteur toulousain créatif et éco-responsable a imaginé un cadeau gourmand unissant les symboles de la fête des amoureux : les fleurs et les gâteaux. Ses bouquets radieux, aux couleurs délicates, sont composés de délicieux gâteaux et de fleurs comestibles, à offrir ou à s’offrir ! Quatre déclinaisons, amoureusement imaginées pour tous les budgets, séduiront papilles et pupilles. Disponibles sur commande à l’atelier Maison Charlotte, installé dans le quartier Saint Michel, ses bouquets à croquer seront également à découvrir à la boutique Argile Studio, rue Saint-Ursule.

Maison Charlotte a été créée en 2016 par Anne Morin, une jeune femme aux multiples talents. Cette normande d’origine, qui a d’abord suivi la tradition familiale pour devenir professeur des écoles, cultive le goût de l’éclectique et de la création. « J’ai toujours été animée par la création et l’entrepreneuriat. Durant mes études de Lettres, j’ai aussi suivi un cursus d’ébénisterie et de couture. » La jeune femme de 37 ans enseigne d’abord pendant quelques années parisiennes, avant de s’établir en 2015 dans la Ville Rose.

Son intérêt pour l’art culinaire et la créativité, elle les doit en premier à son grand-père, qui organisait des repas de famille grandioses : « Je me souviens qu’il cuisinait et qu’il dressait une trentaine de couverts sur des tables de fête où s’alignaient des chandeliers dorés ! J’ai grandi dans cette ambiance de convivialité, de cuisine et d’arts de la table. »

En 2016, elle réalise, à la demande d’un ami convaincu de ses talents culinaires et créatifs, un buffet pour une centaine de personnes à l’occasion d’un évènement professionnel. « J’avais concocté un buffet gourmand et original qui a séduit les invités. Ensuite, grâce au bouche-à-oreille, tout est allé assez vite : six mois plus tard, l’atelier Maison Charlotte ouvrait ses portes, Grand rue Saint-Michel ! »

Des bouquets de gâteaux et fleurs comestibles à croquer les 13 et 14 février !

Désormais installée et reconnue dans le paysage gastronomique toulousain, Anne Morin et son équipe continue d’infuser sa touche d’originalité. En février 2023, Maison Charlotte dépoussière le traditionnel cadeau de Saint-Valentin : le « bouquet à croquer » est né.

« Nous avons repensé les symboles de la Saint-Valentin, qui sont les gâteaux et les fleurs. Mêlons l’utile à l’agréable : un bouquet de gâteaux, et de fleurs comestibles enrichi de fleurs séchées qui dureront dans le temps ! Il y a eu un réel engouement autour du concept c’est pourquoi nous lançons cette année la deuxième édition des ‘bouquets à croquer’ ! » déclare Anne.

Cette année, les amoureux auront le choix entre quatre types de compositions, imaginées pour tous les budgets. Une touche de finition soignée, mêlant papier kraft et ruban, parachève toutes ces créations poétiques et savoureuses. L’équipe a puisé son inspiration dans les villes les plus romantiques du monde : New-York, Paris, … et Toulouse !

Le Mini Bouquet est composé d’environ sept gâteaux : madeleines moelleuses saveur chocolat, citron, … mais aussi de cœurs fondants en guimauve, et de cookies chocolat et fleur de sel (15€)

est composé d’environ sept gâteaux : madeleines moelleuses saveur chocolat, citron, … mais aussi de cœurs fondants en guimauve, et de cookies chocolat et fleur de sel (15€) Le Bouquet Toulouse est garni d’une dizaine de pièces aux tons violets : de fins cannelés chocolat blanc et violette en passant par les cookies saveur pralines roses et jusqu’aux sablés « diamant » croustillants à la violette (22€)

est garni d’une dizaine de pièces aux tons violets : de fins cannelés chocolat blanc et violette en passant par les cookies saveur pralines roses et jusqu’aux sablés « diamant » croustillants à la violette (22€) Le Bouquet New-York surprend avec près d’une quinzaine créations gourmandes originales : s’mores en forme de fleurs, succulents bonbons choco-guimauve, mais aussi sablés spirale et donuts trompe-l’œil (27€)

surprend avec près d’une quinzaine créations gourmandes originales : s’mores en forme de fleurs, succulents bonbons choco-guimauve, mais aussi sablés spirale et donuts trompe-l’œil (27€) Le Bouquet Paris fait la part belle à près d’une vingtaine de biscuits aux tons rosés : des macarons chocolat blanc/rose, des cookies choco/fleur de sel, mais aussi de tendres madeleines à l’orange, au chocolat, … (30€)

Les bouquets sont proposés à la commande sur le site internet Maison Charlotte. Ils pourront être retiré à l’atelier, situé au 83 Grand Rue Saint-Michel, les 13 et 14 février entre 12h00 et 19h30 (la livraison par coursier est également proposée).

Les 13 et 14 février, les amoureux pourront également se procurer leurs bouquets à croquer à Argile Studio, un lieu dédié à la création et l’upcycling, situé au 8 rue Saint-Ursule. Pour l’occasion, l’équipe de Maison Charlotte sera présente sur place pour faire découvrir leurs créations florales et généreuses.

Maison Charlotte : un concept gourmand, artisanal et esthétique pour les particuliers et les professionnels

Installée dans le quartier Saint-Michel, l’équipe Maison Charlotte se compose aujourd’hui d’Anne, Loreta (cheffe), Mélanie (qui l’assiste), Charlotte, Clara et Tibaut.

« À l’image de la peinture, nous aimons réinventer les concepts ‘food’ et surprendre nos clients avec des mises en scène, déclinées en salé ou sucré, élaborées avec des produits frais et de saison » explique l’équipe. Baptisées tableaux culinaires, ces créations s’adressent aux particuliers et sont parfaites pour garnir les réceptions de baptêmes, de communions, d’anniversaires, … Anne et son équipe sont également sollicitées pour des mariages. « En général, les futurs mariés nous contactent afin d’imaginer et de servir tous les repas du weekend entier. »

Maison Charlotte propose notamment des buffets élégants aux professionnels et des plateaux-repas. La maison travaille notamment avec des marques de luxe comme Louis Vuitton et Gemmyo. Séduites par la qualité et la créativité proposées, les entreprises toulousaines des secteurs de la banque et de l’immobilier font également fréquemment appel à Maison Charlotte pour divers évènements.