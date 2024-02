Sète - 10 millions d'euros en faveur de la transformation de la copropriété des Cévennes à Montpellier et du quartier de l'île de Thau à Sète

RÉNOVATION URBAINE

Une nouvelle enveloppe de près de 10 millions d’euros en faveur de la transformation de la copropriété des Cévennes à Montpellier et du quartier de l’île de Thau à Sète

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU 2014-2030), le comité d’engagement de l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) vient en effet d’approuver les évolutions des projets proposées par les collectivités et de valider un abondement aux crédits déjà alloués. Cet abondement avait été appuyé par le Préfet de l’Hérault :

- L’apport de 2,66 M€ supplémentaires pour la copropriété des Cévennes à Montpellier, afin de soutenir plusieurs opérations d’envergure : la restructuration d’une vingtaine de logements en pignon des bâtiments, la relocalisation des locaux d’activités et la restructuration des ouvrages de stationnement. Ce sont au total près de 79 M€ qui ont été prévus pour le renouvellement de ce quartier avec des concours financiers de l’ANRU pour plus de 24 M€.

- L’apport de 6,51 M€ pour le quartier de l’île de Thau à Sète, soit une augmentation de près de 50% des concours financiers du programme pour la ville. Pour ce quartier sétois, la priorité a été donnée aux opérations suivantes : démolitions partielles des résidences sociales du Globe et de la Seinchole, qui sont par ailleurs la source d’importants troubles à l’ordre public ; aménagement de nouveaux espaces publics, notamment une grande esplanade nord-sud ; aménagement d’un nouveau pôle des services regroupant les équipes de la ville et du conseil départemental. Au total, ce sont donc près de 70 M€ qui sont investis dans le quartier, dont 20 M€ apportés par l’ANRU.

Cette nouvelle enveloppe marque l’engagement fort de l’État dans l’accompagnement de la transformation de la copropriété des Cévennes à Montpellier et du quartier de l’île de Thau à Sète, à travers l’augmentation importante des enveloppes financières dédiées à leur rénovation.

Ces efforts sans précédent de l’État pour ces deux quartiers héraultais présentant de fortes difficultés sociales et urbaines témoignent d’un soutien considérable en faveur de ses habitants. Ils visent à transformer en profondeur ces lieux en favorisant la mixité résidentielle et fonctionnelle par la rénovation de l’habitat, le développement d’activités économiques, la remise à niveau des équipements publics. Enfin, l’ouverture de ces quartiers vers la ville, par le développement des mobilités, offrira à ses habitants un cadre de vie agréable, adapté aux enjeux de transition écologique et de sobriété énergétique.