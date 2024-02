Occitanie - Logement social en Occitanie : 2024, l'année de tous les dangers

Alors qu’une prise de conscience sur l’existence d’une crise du logement de grande ampleur s’est faite jour parmi l’ensemble des acteurs du secteur, les chiffres de 2023 de l’habitat social en apportent la confirmation.

En Occitanie comme ailleurs en France, les grands indicateurs virent toujours plus au rouge vif : chute drastique de la programmation, accroissement continu de la demande sur un rythme accéléré, taux de rotation des locataires à la baisse…

Après cette année noire pour le logement social en Occitanie, les perspectives 2024 ne montrent aucun signe d’éclaircie. La tendance ne pourra être inversée, en l’absence d’une politique gouvernementale volontariste et alors que persistent des ponctions budgétaires massives sur les finances des organismes de logement social. Ces derniers redoutent au contraire une confirmation du désengagement de l’Etat avec la prochaine loi de décentralisation, annoncée pour le printemps 2024.

Dans ce contexte plus que préoccupant, Habitat Social en Occitanie (HSO) entend faire valoir ses positions et propositions. Avec un enjeu clairement établi : répondre aux besoins croissants d’habitat social sur le territoire en donnant aux organismes les moyens de construire et rénover les logements qui font aujourd’hui défaut.

"Au cours des 12 prochains mois, nous poursuivrons plus que jamais notre action aux côtés des organismes, au service d’une cause : celle de l’habitat à loyer modéré. « Plus que jamais » car se loger, ce besoin essentiel tout simplement « vital » pour nos concitoyens, tend à devenir, en Occitanie comme ailleurs, une « inaccessible étoile ».

Parce que nous ne pouvons nous résoudre au désastre social qui s’annonce, notre Union régionale continuera à porter des propositions dans le débat public. Avec une priorité clairement établie : redonner à nos organismes les moyens financiers pour construire les logements qui font défaut, rénover notre parc et soutenir les ménages les plus modestes, les plus fragiles.

Ces combats, nous les mènerons avec tous les organismes et tous les acteurs qui partagent désormais la prise de conscience sur le rôle central du logement. Car, oui, nous sommes bien « tous concernés par le logement », pour répondre aux enjeux essentiels qui sont ceux d’HSO :

- Améliorer la qualité de vie de 700 000 habitants d’Occitanie,

- relever le défi de la transition énergétique,

- et soutenir l’économie et l’emploi sur le territoire.

Enfin, 2024 sera une année particulière pour HSO. Nous accueillerons en septembre prochain le Congrès des Hlm, pour la première fois dans notre grande région d’Occitanie, à Montpellier. Cela constituera une formidable occasion, non seulement pour défendre et valoriser notre modèle de logement social, mais aussi pour mettre en lumière toutes les innovations dont sont porteurs nos organismes en Occitanie. »

Michel Calvo, Président de HSO & Jean-Michel Fabre, Vice-président de HSO