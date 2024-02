Toulouse - Et si le Transport à la Demande venait à la rescousse de la mobilité en Occitanie ?

Depuis 2018, la région d’occitanie s’engage dans la mise en place d’un vaste plan de mobilité. Récemment à destination des jeunes en instaurant la gratuité des transports pour les 16-26 ans mais aussi en candidatant à un service express régional métropolitain (SERM) dont le RER fait partie. L’objectif étant de renforcer l’offre des transports en commun dans un plus grand périmètre que l’agglomération de Toulouse.

Annoncé le mercredi 24 janvier 2024 par la région Occitanie, le département de Haute-Garonne et Toulouse Métropole, ce projet englobe une offre de métros, de bus Tisséo, de cars express, des réseaux cyclables et une desserte ferroviaire. Ainsi, d’ici 2032, le SERM permettra d’améliorer la multimodalité des citoyens de la grande aire urbaine toulousaine.

Cependant, le plan de mobilité mis en place laisse de côté l’une des solutions plus que pertinente pour dynamiser les zones péri-urbaines : le Transport à la Demande (TàD). Couteau suisse du transport public, le TàD est un service complémentaire des autres modes de transport permettant d’améliorer l’accessibilité d’un territoire et de faciliter les déplacements des résidents. A mi-chemin entre une ligne de bus régulière et un service de taxis (ou un VTC), le TAD est un service complémentaire des autres modes de transport permettant d’améliorer l’accessibilité d’un territoire et de faciliter les déplacements des résidents. Contrairement aux services de transport réguliers, le TAD se déclenche uniquement sur réservation des usagers.

Il est temps de repenser la mobilité de l'aire urbaine Toulousaine, de la rendre plus durable et adaptée aux besoins des habitants.