Occitanie - La région Occitanie et la défenseure des droits partenaires pour sensibiliser les jeunes

Le Défenseur des Droits, l’Association Unis-Cité et le Conseil Régional Occitanie ont renouvelé une convention d’objectifs tripartite (2023-2026) ce mardi 30 janvier 2024 mettant en œuvre sur la région Occitanie, le programme des Jeunes Ambassadeurs des Droits (JADE) à destination des jeunes. Unis-Cité est bénéficiaire d’une convention par laquelle, la Région accorde une subvention à hauteur de 75.000 € pour la réalisation de ce projet. Celui-ci comprend le recrutement de 12 jeunes ambassadeurs chaque année dans le cadre de leur mission et du suivi de leur contrat en service civique.

Âgés de 16 à 25 ans, les JADE sont de jeunes ambassadeurs et ambassadrices des droits. Formés et encadrés par le Défenseur des droits, ils réalisent une mission de service civique de 9 mois auprès de l’institution afin de sensibiliser les enfants et les jeunes aux droits, notamment dans les lycées de la Région Occitanie.

« Depuis 2016, la Région Occitanie a placé au premier plan l’enjeu d’une égalité effective, pour tous et toutes, et partout sur le territoire. Dès 2017, nous avons voté un dispositif de lutte contre les discriminations et un plan régional pour l’égalité femme-homme. En 2018, notre Plan régional pour la prise en compte des handicaps et en 2020 notre Plan régional de lutte contre le racisme et l’antisémitisme », a détaillé la Vice-présidente Marie Piqué à l’occasion de la signature de la convention aujourd’hui dans les locaux de l’hôtel de région à Montpellier en présence de Claire Hédon, la défenseure des droits, Sophie Bejean, Rectrice de la Région académique Occitanie et Marie Trellu-Kane, Présidente d'Unis-Cité.

« Le programme JADE a été mis en place en partenariat avec la Défenseure des Droits, Unis-Cités et le Rectorat, dans le cadre de la mesure 3 de notre plan contre le racisme afin de sensibiliser les jeunes à leurs droits et devoirs de citoyen, et de travailler à élargir leurs horizons. Ce travail devient d’autant plus crucial alors que le contexte politique global est plus que jamais inquiétant. Face à un débat public qui se rabougrit malheureusement de plus en plus, nos jeunes sont à la fois les premiers à en payer les pots cassés mais également ceux qui détiennent les clés d’un espoir de paix et de jours heureux pour l’avenir », a insisté l’élue lotoise en charge des politiques d’inclusion au conseil régional.

« L’objectif du dispositif Jade est de sensibiliser les jeunes aux mécanismes de construction des discriminations, leur apprendre, en tant que futurs citoyens à reconnaître ce qu’est une discrimination et à la prévenir. Le point fort de ce programme est de reposer sur la formation et la sensibilisation à la défense des droits, entre pairs, une méthode qui a fait ses preuves notamment dans le domaine du vivre-ensemble. C’est évidemment avec un très grand plaisir que nous renouvelons cette convention car nous savons toutes et tous que ces actions apporteront une pierre à cet édifice que nous voulons construire, à savoir une société plus juste et unie face aux discriminations », a conclu la Vice-Présidente.

JADE est un dispositif national du Défenseur des droits présent sur de nombreux départements. Sur la vidéo ci-dessous, suivez Claire, une JADE, qui intervient avec son binôme auprès des jeunes d’Occitanie pour sensibiliser à la non-discrimination ainsi qu’à leurs droits, après une formation de 140 heures dispensée par le Défenseur des Droits : https://youtu.be/DYNWcZt_vgI?si=tuYW82i0T52r6lT9

Chaque année, ce projet soutenu et financé en partie par La Région Occitanie sensibilise plus de 3000 jeunes. Plus d’infos sur : https://www.defenseurdesdroits.fr/les-jeunes-ambassadeurs-des-droits-186