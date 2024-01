Mireval - L'association Présence Verte Services a fêté les 40 ans de carrière d'une intervenante à domicile

Le vendredi 26 janvier entre 14h et 16h, à la salle du conseil, à la mairie de Mireval, Jany MATURANA, salariée de la structure depuis le 1er octobre 1983 et mirevalaise, a été mise à l’honneur à l’occasion de ses 40 ans de service au sein de l’Association.

Pour cet évènement, étaient présents : Monsieur Christophe DURAND, Maire de Mireval, Madame Catherine SAINT ELLIER, adjointe au social, Monsieur Luc RIVIÈRE, DGS, Monsieur Clément BAREAU, Directeur Général de PVS, Madame Valérie RIGAL, Directrice des Ressources Humaines, Madame Brigitte PONTIER, Administratrice, Mesdames Émilie FUZIER, Mathilde MARTIN, Lydie LIME et Natacha PAILLET, respectivement Responsable d'agence, Responsable de Secteur, Assistante de Coordination et Assistante d’agence, ainsi que des collègues et des proches de Madame MATURANA.



UN MÉTIER AU COEUR DU LIEN SOCIAL

L’Association, présente depuis plus de 50 ans sur le département de l’Hérault, propose des métiers variés basés sur l’Humain.

C’est grâce à l’implication de ses salariés au quotidien que les administrés mirevalais et héraultais peuvent rester chez eux dans les meilleures conditions.

Présence Verte Services compte près de 1 250 salariés, dont 43% ont plus de 10 ans d’ancienneté. D’ailleurs, l’Association récompense la fidélité de ses salariés par le versement d’une prime dont le barème a récemment été complété avec un nouvel échelon pour 40 ans de service. Tout au long de l’année, Présence Verte Services recrute des nouveaux collaborateurs au plus proche du domicile des personnes accompagnées.

UN PARCOURS EXEMPLAIRE

Jany MATURANA a débuté dans l’Aide à domicile en 1983, un peu par hasard, sur le secteur Frontignanais. A l’époque, la responsable lui a proposé d’essayer ce métier en CDD mais finalement, elle n’a jamais quitté l’Association depuis.

Au fil de sa carrière, elle a souhaité se professionnaliser, et pour cela, elle obtenu son CAFAD* pour devenir Auxiliaire de Vie en avril 1993 (*Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile remplacé par la suite par le Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale).

Jany MATURANA décrit un métier qui a évolué : « Au début, c’était essentiellement de l’entretien mais petit à petit, le métier s’est orienté vers l’accompagnement de la personne. »

Elle se décrit comme une personne « souple » dans son travail, respectant les choix de chacun. Dans l’équipe, elle est d’ailleurs reconnue pour son écoute et fait figure d’exemple.

« Quand je me présentais chez quelqu’un, explique-t-elle, j’essayais toujours en premier lieu de voir comment le bénéficiaire voyait les choses, de connaitre ses habitudes, ses “manies” ».

Toujours très investie, au-delà même du professionnel, son engagement pouvait aller jusqu’à accompagner sur son temps personnel une bénéficiaire à la clinique pour une opération et rester présente la nuit à ses côtés.

Pour certaines personnes accompagnées, cela a été difficile d’apprendre son départ à la retraite. Elle sait qu’elle les reverra, mais autrement, non plus pour le travail mais pour l’amitié, prenant le temps de leur passer des coups de fil de temps en temps.

DE NOMBREUX HOMMAGES

Le maire de Mireval a souligné l’implication remarquable de cette mirevalaise au service de ses administrés, qui, sans aide extérieure, ne pourraient pas continuer à vivre chez eux. Clément BAREAU, le Directeur Général de PVS a exprimé sa reconnaissance à cette salariée d’avoir dédié l’ensemble de sa carrière au service des autres et a exprimé le souhait que cela inspire des vocations afin que ces métiers soient mieux reconnus au sein de notre société.

Enfin, Mathilde MARTIN, sa Responsable de secteur, a exprimé avec émotion le professionnalisme et l’humanisme sont Madame MATURANA a fait preuve et qui représente un exemple pour beaucoup d’aides à domicile.

Tout le long de cet évènement, Monique, sa soeur, n’a pas tari d’éloges sur son ainée dont elle est visiblement extrêmement fière.