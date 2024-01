Hérault - Crise agricole en Occitanie : Le point de situation à 13 h

Point de situation n°4 à 12h15 Manifestation des agriculteurs dans l’Hérault

Une manifestation d’agriculteurs est en cours dans l’Hérault.

Les agriculteurs se sont d’abord réunis au péage de l’A709 à St Jean de Védas, avec près 570 véhicules, dont 315 tracteurs, comptabilisés sur site.

Les manifestants se sont scindés en plusieurs convois pour entrer dans Montpellier.

Un premier convoi est actuellement positionné au niveau du rond-point de Près d’Arène, avec une action symbolique de dépôt de déchets agricoles et deux feux déclarés sans risque de propagation.

Un second convoi évolue actuellement sur l’avenue de Toulouse en direction de la préfecture.

Un troisième convoi a réalisé un arrêt au centre commercial Carrefour de St Jean de Védas et

prend désormais la direction du rond-point du Grand M. Un feu de ballot de paille a été allumé.

Un quatrième convoi est actuellement situé au niveau du rond-point du Zénith.

Le péage A 709 situé à St Jean de Védas reste bloqué par les manifestants.

Le préfet de l’Hérault appelle à une manifestation pacifique. Il recevra une délégation d’agriculteurs à la préfecture puis ira à la rencontre des manifestants. Les forces de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers) seront pleinement mobilisées sur le terrain, la priorité étant donnée à la sécurisation des convois agricoles, à la protection des agriculteurs et des usagers de la route durant toute la manifestation.

D’importantes difficultés de circulation sont à prévoir dans la ville de Montpellier ainsi que dans les transports en commun (notamment sur la ligne 4 du tram - secteur Peyrou).

Consignes et recommandations

La préfecture appelle les usagers de la route à plus grande prudence et à suivre les consignes suivantes :

éviter les secteurs concernés par la manifestation (cf cartographies) ;

suivre les itinéraires conseillés et déviations ;

respecter les consignes des forces de sécurité ;

ne pas dépasser les convois des manifestants ;

ne pas forcer les barrages mis en place par les manifestants.

Tenez-vous informés de la situation

sur les réseaux sociaux du préfet de l’Hérault @prefet34 (X, Facebook, Instagram)

en prenant connaissance de l’état des routes: https://inforoute.herault.fr

https://www.montpellier3m.fr/travaux