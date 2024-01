Toulouse - TECHNAL certifié « Top employer » pour la 2ème année consécutive

TECHNAL, gammiste français de menuiseries et façades aluminium implanté à Toulouse depuis plus de 60 ans, qui vient d’être distingué « Top Employer » pour la deuxième année consécutive. Une certification qui récompense la démarche d’amélioration continue de ses pratiques RH et son engagement à proposer le meilleur environnement de travail possible à tous ses collaborateurs et futurs talents, qu’ils soient dans les bureaux ou sur les lignes de production. TECHNAL a fait progresser sa note en obtenant 78,3/100, témoignant du dynamisme et de l’attractivité de l’entreprise.

En parallèle de la certification « Top Employer », Top Employers Institute a, pour la première fois, développé trois programmes pilotes autour du bien-être, des bonnes pratiques et des cols bleus. TECHNAL a reçu une reconnaissance supplémentaire pour ses efforts continus auprès des « cols bleus ». Différentes pratiques, telles que des formations aux gestes et postures, des bornes digitales permettant d’accéder aux informations de l’entreprise, des ateliers de sensibilisation à la diversité…, ont ainsi été déployées afin de garantir une plus grande inclusion de ces collaborateurs travaillant dans les ateliers.