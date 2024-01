Hérault - Manifestation des agriculteurs dans l'Hérault Point de situation à 10 h 00

Point de situation à 10 h 00 - Manifestation des agriculteurs dans l’Hérault

Une manifestation d’agriculteurs, déclarée en préfecture par les fédérations départementales de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, se déroule ce vendredi 26 janvier 2024 dans l’Hérault.

Plus de 500 véhicules dont 300 tracteurs, réunis en plusieurs convois, convergent actuellement vers le péage de l’A709 situé à St Jean de Védas :

Un convoi de 300 véhicules (dont 190 tracteurs) circule sur l’A9 à hauteur de Sète ;

Un convoi de 170 véhicules (dont 85 tracteurs) circule sur l’A709 à hauteur de Montpellier Est ;

Un convoi de 60 véhicules (dont 30 tracteurs) circule sur l’A750 à hauteur de St-Paul-et-Valmalle (un bouchon de 7 km s’est formé en amont).

L’autoroute A9 est fermée dans les deux sens de circulation depuis 6h30.

Un barrage filtrant sera organisé au niveau du péage de l’A709 à St Jean de Védas entre 9h et 11h environ.

Le convoi prendra ensuite la direction de la préfecture de l’Hérault à Montpellier en suivant l’itinéraire détaillé dans la cartographie jointe. Les manifestants seront rassemblés en statique devant la préfecture entre 12h et 15h. Le secteur centre préfecture, avenue Foch, Peyrou sera fermé à la circulation. Une voie restera libre pour permettre l’accès des secours.

Le préfet de l’Hérault appelle à une manifestation pacifique. Il recevra une délégation d’agriculteurs à la préfecture puis ira à la rencontre des manifestants. Les forces de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers) seront pleinement mobilisées sur le terrain, la priorité étant donnée à la sécurisation des convois agricoles, à la protection des agriculteurs et des usagers de la route durant toute la manifestation.

D’importantes difficultés de circulation sont à prévoir sur les réseaux routiers ainsi que dans les transports en commun (notamment sur la ligne 4 du tram - secteur Peyrou).

Consignes et recommandations

La préfecture appelle les usagers de la route à plus grande prudence et à suivre les consignes suivantes :

éviter les secteurs concernés par la manifestation (cf cartographies) ;

suivre les itinéraires conseillés et déviations ;

respecter les consignes des forces de sécurité ;

ne pas dépasser les convois des manifestants ;

ne pas forcer les barrages mis en place par les manifestants.

Tenez-vous informés de la situation sur les réseaux sociaux du préfet de l’Hérault @prefet34 (X, Facebook, Instagram)

en prenant connaissance de l’état des routes: https://inforoute.herault.fr/ et

https://www.montpellier3m.fr/travaux