Haute-Garonne - Le SDEHG et les entreprises signent une carte en faveur de la qualité du service public de l'énergie

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) et les représentants des entreprises titulaires de ses marchés de travaux ont signé, jeudi 25 janvier 2024, une charte régissant leurs relations.

Cette charte d’engagement réciproque qui vise à renforcer notre partenariat avec les entreprises constitue un guide des bonnes pratiques à adopter lors de l’instruction des opérations. Elaborée en concertation avec les entreprises, la Commission d’Appel d’Offres et les services du SDEHG, elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de la qualité du service public rendu aux communes et aux usagers.

Les objectifs poursuivis dans ce document d’intention sont les suivants :

Rappeler les rôles et engagements du SDEHG et des entreprises,

Améliorer la qualité des prestations pour un meilleur service public,

Renforcer la fréquence et la qualité des échanges.

Le SDEHG réalise chaque année 50 millions d’euros de travaux d’investissement sur les réseaux d’électricité et d’éclairage public qui contribuent à la transition énergétique de nos territoires. Notre activité est particulièrement soutenue avec un nombre conséquent d’affaires à gérer au quotidien, de l’ordre de 4 000 opérations.

Ces travaux, confiés à une dizaine d’entreprises dans le cadre de marchés publics, représentent l’activité d’environ 200 salariés, participant ainsi au dynamisme de l’économie locale.

Les entreprises signataires de la charte sont Bouygues Energie Services, Cassagne, Citel, Citéos, Eiffage Energie, Equans Ineo, ETPM, Gabrielle, MIDI TP, Omexom, Sobeca, SPIE CityNetworks.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Je suis très attaché à la signature de cette charte avec les entreprises que je remercie pour leur professionnalisme et leur engagement auprès du Syndicat, dans un domaine de l’énergie en pleine mutation porteur d’enjeux sociétaux impactant les citoyens au quotidien. Nous nous devons de continuellement mettre à niveau nos connaissances techniques et administratives et faire preuve de discernement lors de l’instruction de nos projets. Ensemble, nous œuvrons au quotidien pour offrir aux communes et aux habitants un service public local de l’énergie de qualité. »

>>> Pour consulter la charte SDEHG - Entreprises

QUELQUES CHIFFRES

L’ACTIVITÉ DU SDEHG EN 1 AN

50 M€ de travaux

40 000 points d’éclairage public rénovés

1 000 raccordements au réseau électrique réalisés

100 km de réseaux électriques renforcés

30 enfouissements des réseaux électriques réalisés

93% de taux global de satisfaction pour la qualité des services fournis par le SDEHG

[De gauche à droite sur la photo : Cathy Hoareau (SDEHG), Didier Eychenne (Equans), Sylvain Boulicault (ETPM), Sophie Bourgon (SDEHG), Christophe Escribano (Bouygues Energies & Services), Julie Fabre (Citéos), Yacine Hazaz (Sobeca), Romain Traissac (Eiffage Energie), Thierry Suaud (Président du SDEHG), Sébastien Torres (Bouygues Energies & Services), Pascal Ferreres (Citel), Jérôme Dupré (Gabrielle), Stéphane Gauchie (Vinci Energies / Omexom) Didier Peyreigne (Cassagne), Léonard Poissy (SPIE CityNetworks), Christophe Monge (MIDI TP), Solène Saint-Martin (SDEHG), Delphine Laguerre (SDEHG)].