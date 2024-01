Castelsarrasin - Castelsarrasin. Les communistes au soutien des agriculteurs

Une délégation de représentants de la fédération Tarn et Garonne du Parti communiste est venue rencontrer les agriculteurs mobilisés au péage de Castelsarrasin. Pour le PCF, la colère est légitime mais au-delà des paroles de soutien il faut des actes de la part du gouvernement qui doit entendre et respecter cette profession.

« Il est en effet urgent de changer de politique pour défendre et protéger nos agriculteurs face à l’inflation et à la concurrence déloyale instaurée par les traités de libre- échange. La profession n’en peut plus de voir ses coûts de production flamber plus vite que n’augmente le prix payé au producteur. Cette situation déjà catastrophique est aggravée par la décision récente du gouvernement de supprimer la détaxe sur le gazole non routier, à coup de 49-3 là encore », a expliqué Maximilien Reynes Dupleix, secrétaire de la section locale du PCF.

« Le groupe communiste à la région Occitanie soutient la politique volontariste de la région pour l’agriculture et la ruralité. Nous avons triplé le budget agricole en 2 mandats, nous avons l’objectif de 10 000 contrats d’agriculture durables, des aides à l’installation et à la transmission ont été mises en place, une foncière agricole a été créée, ainsi qu’une aide aux investissements. C’est une ambitieuse politique d’intervention publique, d’investissements importants pour reconstruire notre souveraineté alimentaire et réussir la nécessaire transition agroécologique », a détaillé pour sa part Rodolphe Portoles, conseiller régional communiste.

« Comment y parvenir quand on a aucune lisibilité sur la formation des prix payés aux agriculteurs liés au bon vouloir des forces de l’argent, aux seuls mécanismes de marché et de filières qui étranglent les producteurs, les éleveurs ? Il est urgent de donner un horizon aux producteurs et de leur garantir un prix objectif, un prix d’achat des productions agricoles couvrant les coûts de production et rémunérant dignement les exploitants et les salariés agricoles. Il faut renverser les modalités de répartition de la valeur ajoutée agroalimentaire en mettant en cause les profits des industriels et des distributeurs », a insisté également Monique Biron, exploitante Tarn et Garonnaise et ancienne dirigeante nationale du Mouvement de Défense des Exploitant Familiaux (MODEF) qui a participé à la délégation.

Avec Léon Deffontaines, tête de liste aux européennes et le député André Chassaigne, qui a notamment fait voter une loi pour la revalorisation des retraites agricoles, les communistes entendent porter une toute autre répartition des fonds européens avec des critères visant à reconstruire la souveraineté alimentaire du pays et retrouver en France 500 000 agriculteurs et agricultrices, producteurs et éleveurs, d’ici 2030.