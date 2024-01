Beaucaire - Cash Express ouvre un nouveau point de vente à Beaucaire (30)

Le réseau pionnier de l’achat-vente d’occasion poursuit son développement avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Beaucaire. Cette première implantation dans le Gard conforte le maillage national d’une enseigne déjà forte de plus de 130 commerces et vient répondre à l’attente de consommateurs engagés dans une démarche écoresponsable.

Situé dans la zone commerciale particulièrement attractive des Milliaires, ce point de vente de 165 m2, est l’aboutissement du projet mené conjointement par Grégory et Sandrine Garnier, deux professionnels du marketing et de la communication qui ont décidé de se reconvertir dans l’économie circulaire.

Un projet de reconversion à deux

Dans la quête d'un changement de vie radical et l'aspiration à concrétiser leurs rêves, Sandrine et Grégory ont pris le parti audacieux de se lancer dans le commerce de produits de seconde main. Cette transition, bien plus qu'un simple changement professionnel, représente une entrée passionnante dans l'économie solidaire, où le partage, la durabilité et l'impact social prennent le devant de la scène.

Elle répond aussi à un impératif de qualité de vie et d’épanouissement. Titulaire d’un diplôme d’école de commerce, Grégory, 46 ans, a tout d’abord exercé pendant quatre ans en qualité de commercial dans la grande distribution avant de rejoindre le groupe de boucherie créé par ses parents à Paris puis de s’investir, deux ans plus tard, dans l’univers des courses de chevaux où il prend le poste de responsable marketing et communication de la société SETF, anciennement Le Trot. Une activité passionnante à laquelle il s’adonne pendant 16 ans avant de se décider à donner corps à ses projets : ouvrir un commerce, quitter la région parisienne et offrir un autre cadre de vie à ses deux jeunes enfants.

Un dessein partagé par son épouse, Sandrine, 44 ans, qui a suivi un double cursus universitaire en Langues Étrangères Appliquées et en commerce complété par quelques années de spécialisation en communication. Après avoir travaillé pendant cinq ans dans une agence de communication, où elle gère des clients européens prestigieux, puis chez l’annonceur dans des domaines aussi divers que ceux de l’électronique grand public, du jeu et du jouet et de l’équipement de salle de bain, elle souhaite redonner du sens à sa vie : « J’ai réalisé que les postes à responsabilité que j’occupais relevaient plus de l’exécutif que du décisionnel. Passant la journée entière derrière un tableau Excel ou un Powerpoint, éloignée du client, peu à peu, un sentiment de frustration s’est installé. Il me fallait me projeter dans une activité qui insuffle une nouvelle dynamique, dans une aventure inspirante et significative. Ouvrir un point de vente nous est apparu comme un bon compromis. »

Le choix de l’économie solidaire avec Cash Express

Tous deux regardent dans quel univers se projeter avant d’opter pour l’économie circulaire et l’achat-vente de produits de seconde main, un domaine avec lequel ils se sentent en affinité. Ils explorent les enseignes sur le Salon de la Franchise. « Notre choix s’est immédiatement porté sur Cash Express, poursuit Grégory, pour son approche, son esprit d’ouverture ainsi que le côté humain et familial du réseau. Le positionnement de l’enseigne, l’expertise des dirigeants et la conjugaison de l’e-commerce et de la vente physique nous ont séduits. »

Après une formation dédiée, une fois le local trouvé, Sandrine et Grégory ouvrent à Beaucaire, dans le Gard. Dans un souci d’efficacité et d’harmonie, chacun se répartit les tâches. Dans un premier temps, Grégory se consacre à l’achat et aux relations fournisseurs, Sandrine à l’agencement du magasin et à l’animation. Tous deux gèrent ensemble l’administratif et la communication, un domaine qu’ils maîtrisent parfaitement. « Mon métier, le trade marketing, consistait à épauler les forces de vente, soutenir l’animation des magasins, les réseaux, gérer les produits et les marques en partenariat avec les équipes commerciales et la direction dans un contexte international », souligne Sandrine.

Par ailleurs, pour ce couple qui aime relever les défis, Cas Express leur offre de nombreuses opportunités. « C’est une enseigne dans l’air du temps, en constante évolution, ajoute Grégory. Elle vient de lancer sa marque de produits écoresponsables et développe un outil digital toujours plus intuitif et performant, des challenges dans lesquels nous souhaitons nous investir en mettant à profit nos compétences de communicants. Et pourquoi pas, demain, enrichir notre aventure à deux en ouvrant un second magasin. »

En parfaite adéquation avec leurs valeurs, Sandrine et Grégory ont osé changer de cap pour concilier vie professionnelle et vie privée et donner corps à leurs envies tout en contribuant à la construction d’un monde meilleur. Un exemple à suivre.

Avenue Avitus

ZAC des Milliaires

30300 Beaucaire

04 11 71 91 81

Ouverture à la vente

Lundi : 14h-19h

Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-19h

Ouverture à l’achat

Lundi : 14h - 18h30

Du mardi au samedi : 10h à 12h / 14h-18h30

