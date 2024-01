Hérault - Hérault : l'immobilier de prestige se porte bien, Montpellier attire les investisseurs de haut vol

Hérault : l'immobilier de prestige se porte bien, Montpellier attire les investisseurs de haut vol

lors que la conjoncture mène à mal le marché immobilier classique, le segment du luxe fait de la résistance. Montpellier et sa région ne font pas excep@on, c’est ce que révèle le Baromètre Coldwell Banker* qui analyse régulièrement les grandes tendances du marché. La ville de Montpellier aDre les acheteurs de biens de pres@ge, en témoigne l’ouverture ce jeudi 25 janvier de la 55ème agence Coldwell Banker, réseau mondial d’immobilier de luxe.

Une clientèle exigeante à la recherche de douceur et de calme

Propriétés viLcoles, châteaux, villas d’architectes ultra-modernes, l’Occitanie et plus parLculièrement Montpellier et sa région aRrent de plus en plus une clientèle à la recherche d’une propriété offrant confort, exclusivité et prestaLons de haut vol. Ainsi, alors que marché de l’immobilier ‘classique’ souffre le baromètre Coldwell Banker met en lumière sur Montpellier une hausse significaLve du nombre de biens situés entre 1 et 5 millions d’euros (+45,7% en 2023).

« Dans la capitale héraultaise le prix médian des biens d’excep5on se situe à 1 350 000 euros et reste stable par rapport à 2022 (+1%) ”, précise Laurent Demeure, Président et CEO de Coldwell Banker Europa Realty. « L’argent n’est pas un frein à l’achat pour notre clientèle aisée qui apprécie la douceur de vivre qu’offre la région. Coldwell Banker étant déjà largement présent sur l’ensemble du territoire avec 54 agences, notre présence dans la région sonnait comme une évidence », complète le président.

Plus calme et confidenLel que la Côte d’Azur, le lieoral héraultais séduit de plus en plus d’acheteurs étrangers (anglais, belges, suédois). « Aujourd’hui la clientèle étrangère représente 30% de nos ventes » précise Jérémy Hollingworth, l’un des deux associés à la tête de l’agence Coldwell Banker Villanova realty qui vient d’ouvrir ses portes avenue Germaine Tillion.

Une offre de biens d’excep@on de plus en plus large

« C’est un fait, si la région aQre de plus en plus c’est aussi grâce à la qualité et à la diversité grandissante de l’offre. Le Nord de Montpellier compte aujourd’hui de spectaculaires villas d’architectes alors que les cabanes de pêcheur du liVoral ont progressivement fait place à de sublimes propriétés à la vue à couper le souffle » explique Arnaud Blazy, naLf de Montpellier et dirigeant associé de l’agence Coldwell Banker Villanova Realty.

*Le Baromètre Coldwell Banker

L’étude trimestrielle réalisée pour Coldwell Banker Europa Realty basée sur l'ensemble des données PriceHubble liées aux annonces et transacLons disponibles pour le marché français, autant sur le segment du luxe (biens au dessus de 1M€) que pour le marché "commun" (bien jusqu'à 999 999€). La période analysée va de 2019 jusqu'au 30 juin 2023 et ne s'arrête pas à des données Coldwell Banker mais prend en compte l'intégralité du marché. Ceee méthodologie propose une donnée d’autant plus perLnente dans une période de réorientaLon, voire de bouleversement du marché, pour capter la psychologie des vendeurs dans une temporalité fine. Ces prix annoncés seront ensuite à corriger du taux moyen de négociaLon, qui s’établit à 8 % en 2023 sur le segment premium.

Etude complète disponible sur www.coldwellbanker.fr

A propos de Coldwell Banker Europa Realty

Fondé aux Etats-Unis en 1906 par Colbert Coldwell et Arthur Benjamin Banker, le réseau Coldwell Banker® est aujourd’hui l’un des grands leaders mondiaux de l’immobilier de presLge. Implanté dans 40 pays, avec plus de 3 200 bureaux et 100 000 consultants, Coldwell Banker® a réalisé en 2022 un volume de ventes de 295 milliards

de dollars. Sa division d'immobilier de luxe a parLcipé à plus de 50 000 transacLons d'immobilier de luxe (+54%) en 2022. Coldwell Banker® Europa Realty s'est implanté à Paris en 2011 et compte aujourd'hui 54 agences et 450 consultants en France, à Monaco et au Luxembourg. En janvier 2024 le réseau va s'implanter en Suisse et en Belgique. En 2022, le réseau Coldwell Banker® Europa Realty a réalisé un volume de ventes de près de 1,45 milliards d’euros d'immobilier de luxe. www.coldwellbanker.fr