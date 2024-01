Occitanie - Crise du logement : les élus communistes appellent à la mobilisation

A l’initiative du groupe des élus communistes, républicains et citoyens de la Région Occitanie, une cinquantaine de maires et d’élus départementaux se sont réunis ce jeudi 24 janvier à l’hôtel de région à Toulouse et en visio-conférence pour un séminaire de travail sur la crise du logement qui frappe notre région. Pour rappel, plus de 2,4 millions de ménages sont en attente d’un logement social dans le pays, plus de 200 000 en Occitanie.

« Le logement traverse aujourd’hui une crise sans précédent dans le pays et notre région. Cela se traduit par de fortes tensions sur le logement social et les HLM en général. Si les raisons qui ont abouti à cette situation sont nombreuses, les choix politiques de ces dernières années portent une grande responsabilité. L’ensemble des acteurs du logement sont unanimes et demandent un sursaut républicain pour le logement par un engagement pluriannuel de l'État à la hauteur des besoins », a déclaré la vice-présidente Marie Piqué également co-présidente avec le préfet de Région du comité régional pour l’habitat et l’hébergement.

« Au mois de mars, l’Etat, via la préfecture de Région, annoncera comme chaque année, le montant de l’enveloppe des aides à la pierre pour les bailleurs sociaux d’Occitanie. Depuis de nombreuses années ces enveloppes ne cessent de diminuer alors que nous n’avons jamais eu autant besoin d’argent pour construire des logements », s’est alarmée l’élue lotoise.

« Avec de nombreux élus locaux nous allons demander officiellement une audience au préfet de région pour parler de cette question financière et nous appelons d’ores et déjà à un rassemblement le 8 février prochain devant la préfecture de région », a annoncé Pierre Lacaze, président du groupe des élus CRC Occitanie.

Un appel au rassemblement est lancé au public, aux acteurs du logement ainsi qu’aux élus locaux pour le jeudi 8 février à 12h30 devant la préfecture de région, sur la Place Saint Etienne à Toulouse.

*Durant ce séminaire de travail, les élus se sont appuyés sur le rapport du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) voté le 14 novembre 2023. Le rapport peut être télécharger via le lien suivant : https://www.ceser-occitanie.fr/publications/avis-pour-une-politique-regionale-du-logement-ambitieuse-face-a-lurgence-sociale-et-ecologique/