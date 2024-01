Montpellier - Montpellier // Les écoles ESMA et CinéCréatis ouvrent au public le 27 janvier prochain,

Les Journées Portes Ouvertes sont de retour ! Le 27 janvier prochain, les écoles ESMA et CinéCréatis proposent aux montpelliérains de venir à la découverte des métiers du cinéma, des effets spéciaux, de l’animation 3D, du jeu vidéo de l’illustration et des Arts Appliqués. Les visiteurs auront la possibilité d’assister à de nombreuses conférences animées par les anciens étudiants qui témoigneront de leur parcours. L’occasion d’imaginer un projet d’avenir dans les métiers créatifs. Rejoignez-nous !

De nombreux rendez-vous

Lors de ces Journées Portes Ouvertes, le public pourra rencontrer Clémence Ripoche, ancienne étudiante de CinéCréatis aujourd’hui chargée de production au sein du studio Mathematic. Également, le jeu vidéo sera à l’honneur avec Geoffrey Tichadelle, game designer chez Ubisoft.

Parallèlement, des anciens de l’ESMA proposeront des conférences ouvertes au public autour de l’animation 3D & effets spéciaux, du graphisme, de l’illustration et de leurs parcours ; comme Camille Lacroix qui a vu son nom au générique de blockbusters tel que Les Minions et de la série Arcane chez Fortiche Animation.

Mais aussi…

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les projets réalisés par les étudiants des deux écoles, permettant ainsi d’avoir un autre regard sur les formations proposées et les différents métiers correspondants. Les futurs étudiants pourront également poser toutes les questions sur les enseignements et programmes, la diversité et la qualité des intervenants, et ainsi identifier les projets d’études dispensés sur ce campus. Il sera possible de s’entretenir avec des étudiants, enseignants et membres de l’équipe pédagogique, afin d’obtenir des réponses personnalisées et affiner son projet d’avenir.

Des écoles de référence

ESMA

Classée 2e meilleure école d’animation 3D de France par le site Animation Career Review en 2023, l’ESMA est tout particulièrement plébiscitée par les professionnels du secteur. Son cycle professionnel Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux affiche un taux de recrutement des étudiants de 93%, 9 mois post-diplôme et plus de 400 millions de vues sur sa chaîne ESMA Movies.

CinéCréatis

L’école forme ses étudiants autour de trois grands axes : la pratique, la culture générale & professionnelle et l’enseignement théorique. C’est donc au travers d’une formation complète que les élèves aborderont tous les fondamentaux des métiers du cinéma et les techniques pointues de l’image et du son.

Rendez-vous :

Samedi 27 janvier de 10h à 18h

Au Campus Créatif, 1 Place Niki de Saint-Phalle à Montpellier.