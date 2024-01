Lozère - Que pense la terre, la nuit ? Balade artistique avec le GdRA

Le GdRA vous convie à une balade artistique nocturne inédite, une exploration des mystères enfouis autour des Bondons et de Vialas.

C'est dans cet environnement envoûtant que l'équipe du GdRA mène une enquête joyeuse et captivante, recueillant les témoignages d'habitant·e·s liés aux traces laissées par les mines d'uranium aux Bondons et d'argent à Vialas au fil des siècles.

Après deux semaines de résidence à la rencontre du territoire et des habitants des Bondons, le GdRA poursuit son travail à Vialas. Ces récits, authentiques et poignants, seront le cœur du spectacle à venir, baptisé "La Cham", prévu dans les deux années à venir.

En attendant la première de ce spectacle attendu, le GdRA vous ouvre son carnet d'enquête lors d'une soirée exceptionnelle.

Sur les façades d'une maison de Vialas, au cœur du village, des portraits, des paysages projetés dans la nuit captiveront votre attention et votre imagination. Rejoignez-nous autour d'un brasero chaleureux, d'une soupe réconfortante et d'un vin cuit enivrant. Laissez-vous bercer par les voix mystérieuses émanant de la terre, résonnant à proximité des traces d'argent, d'uranium et de pierre, qui portent elles aussi des histoires inédites.

Cette soirée unique est co-accueillie à Vialas par Scènes Croisées en partenariat avec Le Parc National des Cévennes, le Cratère Scène nationale d'Alès, et la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère. Plongez dans l'histoire fascinante de ces traces et laissez-vous transporter par l'atmosphère enchanteresse de cette soirée qui promet d'être mémorable.

A voir à Vialas à 19h / Entrée libre / Soupe et vin chaud offert