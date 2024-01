Pyrénées-Orientales - Protéger les agriculteurs de « l'effet ciseaux »

La France Insoumise apporte son soutien au mouvement de contestation des agriculteurs, sur la base de leur revendication d’une juste et digne rémunération résumée par la formule « nous voulons vivre de notre travail ». C’est d’autant plus le cas dans un département marqué par le fait rural comme les Pyrénées-Orientales, où la structure des exploitations agricoles reste bien souvent de taille modeste, voire très modeste. Par conséquent, la question y prend une résonance particulière.

Les agriculteurs sont victimes de « l’effet ciseaux ». Les revenus des agriculteurs diminuent en raison de la baisse des prix payés aux producteurs, tandis que les prix des biens qu’ils doivent acheter augmentent du fait d’une inflation grandissante. Le décalage croissant entre revenus du travail et coût de la vie réduit donc drastiquement leur pouvoir d’achat, ou « pouvoir de vivre ».

Pour La France Insoumise, protéger les agriculteurs de cet « effet ciseaux » constitue une priorité. Des solutions existent dans son programme, portées au Parlement.

Il faut d’abord assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs. C’était l’objet de la loi portée le 30 novembre dernier dans sa niche parlementaire par La France Insoumise, qui visait à instaurer des prix planchers fixés en fonction des coûts de production. Face à la coalition des différentes nuances de droite, il ne lui a manqué que 6 voix pour être adoptée. Il est également nécessaire de s’opposer aux traités de libre-échange permettant l’importation de produits alimentaires à des prix bien inférieurs, sans que de surcroit les garanties sociales et environnementales puissent être effectives, ouvrant de ce fait la voie à toutes les formes de dumping et de concurrence déloyale.

Il faut ensuite lutter contre l’inflation pour préserver le pouvoir d’achat. C’était l’objet de la proposition de loi de La France Insoumise de bloquer le prix des produits de première nécessité. Là aussi, la coalition de la minorité présidentielle macroniste, de la droite et de l’extrême droit a fait barrage à cette mesure de justice.

Il faut enfin répondre aux urgences immédiates. Les budgets suffisants pour payer les aides doivent être débloqués par le gouvernement, tout en donnant les moyens nécessaires aux administrations de pouvoir payer ces aides en temps et en heure. Il faut mettre en place au plus vite des aides à la trésorerie pour faire face à la hausse des coûts de production et éviter que les paysans ne tombent dans la spirale du surendettement.

A plus long terme, les pouvoirs publics doivent planifier les nécessaires bifurcation écologique et transition agricole. La sauvegarde d’une agriculture productiviste et industrielle est vouée à l’échec, équivalant à un puits sans fond. Il y a urgence à orienter notre modèle agricole vers une agriculture paysanne, écologique et bio, respectueuse des personnes et de la nature. Hélas, la loi d’orientation agricole prévue ces prochaines semaines n’est pas à la hauteur des enjeux et des urgences. La France Insoumise demande au contraire une loi ambitieuse qui permette enfin aux agriculteurs de vivre de leur travail et d’avoir les moyens de répondre aux enjeux écologiques et sanitaires.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise