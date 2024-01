Toulouse - TWB dévoile les 13 start-up pré-sélectionnées aux concours de Start me up!

TWB, acteur majeur de l’innovation dans le domaine des biotechnologies industrielles et promoteur de solutions durables et innovantes, dévoile les treize start-up pré-sélectionnées aux concours de la 6ème édition du "Start me up!" (ex TWB START-UP DAY), l’événement européen des start-up biotech, qui se tiendra le 31 janvier et le 1er février 2024 à Toulouse (Espaces Vanel).

Deux compétitions sont ouvertes aux entrepreneurs à différentes étapes de développement de leur entreprise : le concours « Fast track it! », à destination des start-up de moins de 8 ans en phase de développement et le concours « Go for it! », destiné aux entrepreneurs au stade de l’idée et de la création.

Concours « Fast track it! »

Alga Biologics - France

Alga Biologics s’inspire de l'océan et utilise des microalgues, en particulier la diatomée marine Phaeodactylum tricornutum, comme « usines cellulaires » pour produire des protéines recombinantes intéressantes, notamment des anticorps dirigés contre les cancers (neuroblastomes).

Algreen Ltd - Royaume-Uni

Algreen développe des produits alternatifs pour remplacer les plastiques et les produits fossiles nocifs pour l'environnement et non durables utilisés dans la majorité des industries telles que les cosmétiques, l'emballage, la mode, l'automobile, le secteur médical et bien d'autres encore.

Biomia - Danemark

Biomia est une société de biologie synthétique qui développe des produits thérapeutiques naturels ou nouveaux inspirés des plantes pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en matière de douleur, de dépendance et de santé mentale.

bYoRNA - France

bYoRNA utilise des cellules eucaryotes comme usines naturelles pour produire des ARN messagers (ARNm) de haute qualité. En perfectionnant une méthode de production d'ARNm peu connue, ils contribuent à construire une planète plus durable, à sauver des patients atteints de cancer et à donner un avenir à leurs petits-enfants.

InSpek - France

InSpek construit la prochaine génération de systèmes de surveillance biologique et chimique en utilisant la photonique intégrée.

Novobiom - Belgique

NOVOBIOM propose des solutions innovantes pour l'assainissement écologique des ressources naturelles fortement polluées.

PFx Biotech - Portugal

PFx Biotech exploite le pouvoir de la biologie pour créer des vies plus saines et une meilleure planète. En produisant des protéines de lait humain alternatives hautement bioactives, par une fermentation de précision, PFx crée une nouvelle catégorie d'ingrédients qui soutiendront et renforceront le système immunitaire.

Onima - France

Omina produit un super-ingrédient délicieux, nutritif et durable grâce au pouvoir naturel de la levure, tout en maintenant un positionnement compétitif pour remplir une mission : produire une protéine durable pour la planète, en fournissant une protéine alternative pour tous.

Concours « Go for it! »

Celluol - France (Toulouse)

Celluol met au point un nouveau biocatalyseur capable de convertir directement les déchets de la biomasse en carburants et en produits chimiques sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des enzymes coûteuses.

InLux Biotech - France

InLux Biotech développe un outil de visualisation des phytopathogènes permettant l'acquisition de données en temps réel sur la base de la bioluminescence afin d'accélérer le développement et l'approbation du biocontrôle (alternative aux pesticides).

Nomos - France

Nomos est une startup agro-biotech spécialisée dans la production d'engrais organiques alternatifs et durables issus de la valorisation d'effluents résiduels (centrats, digestats, etc.).

Oléo’Tech - France

Oléo'Tech développe une huile alternative à l'huile de palme, locale et sans déforestation.

OXYCO - Espagne

OXYCO se consacre à la production de mélanine par biocatalyse grâce à ses propres enzymes, ce qui fait d'eux les premiers à fournir de la mélanine non animale produite par un processus industriel durable et évolutif.

Parmi les nouveautés de cette année, des start-up hors concours partageront leur projet lors de sessions thématiques :

Session Chimie, matériaux, polymères

Solaga - Allemagne

Solaga propose des cadres et des murs d'algues pour l'épuration durable de l'air intérieur et extérieur et la conversion du CO2.

Electric Skin - Etats-Unis

Electric Skin développe un nouveau biomatériau capable de produire de l'électricité à partir de l'humidité de l'air, en utilisant les pili : les nanofils protéiques de Geobacter Sulfurreducens. Leur vision est celle d'un avenir énergétique radicalement durable.

Session Agtechs

Supplant - Royaume Uni

La société Supplant a mis au point une plate-forme de fabrication basée sur une biotechnologie propriétaire pour transformer la "moitié oubliée de la récolte" (comme les épis de maïs, les enveloppes d'avoine, la paille de blé) en ingrédients à valeur ajoutée, et s’attaque à trois grands problèmes : la mauvaise nutrition, l'environnement et l'insécurité alimentaire.

Mycea - France

Mycea s’est donnée comme mission d'explorer et de valoriser la biodiversité des champignons pour développer les solutions naturelles de demain en alternative aux engrais et pesticides de synthèse.

Deeptech en biotech

Allozymes - Singapour

Allozymes est une entreprise leader dans le domaine des technologies profondes qui applique sa technologie microfluidique exclusive au développement d'enzymes sur mesure pour une fabrication plus propre et durable de produits naturels complexes.

Gecco Biotech B.V. - Allemagne

Gecco Biotech B.V. développe des enzymes et découvre de nouvelles enzymes pour la chimie verte.