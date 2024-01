Montpellier - L'agence de rencontres Unicis reprise par Anne-Sophie Lemaître

Passionnée par les relations humaines, Anne-Sophie Lemaître dirige désormais l’agence matrimoniale Unicis de Montpellier. Elle parie sur le renouveau d’un métier, un temps éclipsé par les sites de rencontres, basé sur l’écoute et la confiance.

Selon les statistiques 2020 de l’INSEE, Montpellier compte 46,8% de célibataires. À celles et à ceux qui n’ont pas choisi de vivre seul·es, Anne-Sophie Lemaître propose depuis quelques mois ses services de conseil matrimonial dans son agence de l’avenue d’Assas. Un métier qu’elle exerce par passion, après une reconversion professionnelle ; une sorte de retour aux sources explique-t-elle : « J’ai toujours adoré mettre les personnes en relation dans le but de leur apporter du bonheur. Déjà à l’école, dans la cour de récréation, je jouais les entremetteuses pour mes camarades ! »

Une mission complexe qui requiert attention et compréhension des dynamiques relationnelles

Les sites et les applications de rencontres ont toujours leurs adeptes, mais la multiplication des faux profils et le besoin de relations humaines et de confidentialité permettent aux agences matrimoniales de se démarquer. « Je m’investis pleinement dans l’art de créer des liens durables, ajoute Anne-Sophie. Ma mission est d’aider les individus à découvrir leur essence, à comprendre leurs besoins affectifs et à construire des relations solides. Cela demande une écoute active, des conseils personnalisés et une compréhension des dynamiques relationnelles. » Secondée si besoin par une psychologue et une coach de vie, Anne-Sophie Lemaître accompagne ainsi des personnes de tous âges, désireuses de s’épanouir en couple.

Depuis Montpellier, trois agences en gérance

Basée dans la métropole de Montpellier, Anne-Sophie Lemaître a également repris en 2023 l’agence de Narbonne, rattachée à celle de Montpellier, et en janvier 2024 celle de Nîmes, fermée depuis un an. Unicis se positionne comme le leader des agences de rencontres en France avec une centaine de bureaux. « L’enseigne existe depuis 50 ans, son expertise est reconnue, c’est ce qui m’a guidée vers elle, conclut Anne-Sophie. J’entends bien la développer dans l’Hérault, l’Aude et le Gard depuis Montpellier pour lutter à mon échelle contre la solitude subie. » À l’automne dernier, l’OMS annonçait la création d’une nouvelle commission sur le lien social « afin d’aborder la question de la solitude en tant que menace urgente pour la santé »…