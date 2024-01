Occitanie - Etude exclusive - Les danses les plus plébiscitées en Occitanie

Selon une étude exclusive menée par DanseTousStyles, le 1er réseau de professeurs de danse en France, la région Occitanie danse au rythme de ses propres passions. De Toulouse à Montpellier, à travers la région, les styles de danse qui captivent le cœur des habitants sont le Flamenco, la Salsa, et la Danse Contemporaine.

Flamenco, l’élégance espagnole à l’honneur

Les résultats de l'enquête révèlent que le Flamenco tient la première place parmi les choix de danse en Occitanie, attirant 14 % des danseurs occitans. Cette danse andalouse traditionnelle, caractérisée par ses mouvements gracieux et sa musique passionnée, séduit les danseurs de la région par son élégance intemporelle.

Salsa, le rythme latino qui enflamme l’Occitanie

La Salsa s'installe à la deuxième position avec 9 % des amateurs de danse en Occitanie. Cette danse d'origine cubaine et portoricaine, réputée pour son énergie contagieuse, son rythme entraînant et son caractère festif, a su conquérir les cœurs des danseurs dans toute la région.

Danse contemporaine, entre grâce et modernité

La Danse Contemporaine complète le trio des danses les plus populaires en Occitanie avec 7 % d'adeptes. Mêlant la technique classique à l'expressivité moderne, cette forme de danse artistique offre une palette riche d'émotions et de mouvements, séduisant ceux qui recherchent une expérience artistique unique.

David Issaly, fondateur de DanseTousStyles, déclare : « Aujourd’hui nous comptons 3 000 professeurs de danse freelance présents sur tout le territoire français. Les professeurs se déplacent au domicile des passionnées et fournissent des cours pour tous les niveaux et tous les styles de danse. Depuis 2019, nous avons réalisé plus de 51 000 cours et prestations partout en France, ce qui nous a permis de recenser les styles de danse préférés des Français. »

A propos de DanseTousStyles

Fondé en 2019 par David Issaly, professeur et danseur professionnel, DanseTousStyles est le réseau n°1 en France des cours et des spectacles de danse. La société met les particuliers en relation avec plus de 3 000 professeurs de danse, présents sur tout le territoire français. Ceux-ci se déplacent au domicile des élèves quel que soit le niveau ou le style de danse souhaité. DanseTousStyles propose également des performances de danse lors d’événements tels que des mariages, anniversaires, EVG/EVJF, etc.