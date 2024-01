Occitanie - Nubbo, l'incubateur à mission d'Occitanie, lance son nouvel appel à candidature

Nubbo, l’incubateur à mission d’Occitanie, lance un nouvel appel à candidature pour son programme de pré-incubation. En intégrant ce programme, les porteurs de projets pourront valider le potentiel de leur projet et sécuriser son développement, quel que soit leur domaine d’activité. A la clé également la possible intégration au programme d’incubation de Nubbo (un accompagnement personnalisé et jusqu’à 50 000 euros d’avance remboursable). Les futurs entrepreneurs ont jusqu’au 25 février pour candidater.

Le programme de pré-incubation

Pour intégrer le programme de pré-incubation d’une durée de deux mois, les candidats doivent proposer des projets B2B qui présentent une innovation technologique ou d’usage.

Le programme, qui se déroulera du 28 février au 28 avril permettra aux porteurs de projets d’accéder à une méthodologie éprouvée et des outils complets pour découvrir le problème du marché visé et formuler la valeur ajoutée de l’innovation proposée. En plus du workshop d’entrée, des séances de coaching individuel permettront d’aiguiller les porteurs de projet dans leur démarche. A l’issue de ces deux mois, il sera possible d’accéder au comité de sélection pour intégrer le programme d’incubation de Nubbo.

Pour candidater : https://nubbo.co/candidatures/