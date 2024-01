Occitanie - La Fondation de France Sud-Ouest lance l'appel à projets Déclics Jeunes

La Fondation de France Sud-Ouest lance l'appel à projets Déclics Jeunes, pour soutenir les jeunes qui inventent le monde de demain !

Edition 2024 : Inscriptions ouvertes du 13 décembre 2023 au 07 février 2024 à 17h

Depuis 48 ans, le concours Déclics jeunes soutient la vocation d’une vingtaine de jeunes par an, dans tous les domaines de l’intérêt général : culture, science, éducation, solidarité, environnement, santé, inclusion… Depuis sa création, il a encouragé et permis à plus de 1 000 jeunes de prendre leur envol. Avec le concours Déclics jeunes, la Fondation de France soutient l’engagement altruiste et le dynamisme de la jeune génération qui invente le monde de demain.

C’est en 1975, grâce à la généreuse donation de la collection d’œuvres d’art de Léon Salavin et Jeanne Fournier, que les bourses Déclics jeunes de la Fondation de France sont initiées pour soutenir l’initiative des jeunes et leur envie d’entreprendre. De nombreux autres mécènes s’associent aujourd’hui à l’action des Salavin-Fournier pour récompenser l’engagement, la persévérance et la créativité des jeunes.

Ce concours s’adresse à tous les jeunes entre 18 et 29 ans (moins de 30 ans au 31/12/2023), de nationalité française ou étrangère (résidant en France et parlant français couramment), qui élaborent un projet original, utile aux autres et porteur d’espoir. Il n’y a aucune restriction de niveau d’études ou de formation. Une attention particulière sera portée aux candidats issus de milieux défavorisés ou avec un parcours de vie difficile.

Cette année encore, le concours met l’accent sur ces trois grands enjeux :

- Transition écologique :

Préservation de l’environnement et de la biodiversité, adaptation au changement climatique, nouveaux modes de consommation, alimentation et énergie durable, etc.

- Transition vers une société plus juste, solidaire et participative:

Réduction des inégalités : agir contre la pauvreté et la solitude, favoriser l’inclusion et la dignité de toutes et tous…

Favoriser la compréhension mutuelle et le vivre-ensemble : agir contre les discriminations et les préjugés, donner à chacun la possibilité de se réaliser pleinement et de s’engager, apaiser le dialogue et donner la parole…

Partager les connaissances et les idées, favoriser l’expression et la participation de toutes et tous.

- Transition numérique :

Agir contre l’isolement numérique, favoriser l’éducation aux outils numériques et au décryptage de l’information, réinventer et renforcer les liens entre les individus à l’heure du numérique, etc.

Les candidats devront présenter un projet proposant une réponse à l’un de ces enjeux.

Le candidat doit être à l’initiative du projet et central dans sa réalisation. Lorsque cela est pertinent, nous privilégierons les modes d’action collaboratifs, avec des partenaires stratégiques ou opérationnels (identifiés ou en cours d’identification) et en co-construction avec les bénéficiaires. Les projets qui s’adressent à un public cible précis, sans avoir intégré leur participation dans la réflexion et/ou la construction du projet, ne seront pas retenus.

Pour s'inscrire : https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR