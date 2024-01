Le Grau du Roi - Café des entrepreneurs jeudi 8 février au Grau du Roi.

Le jeudi 8 février Terre de Camargue accueille la tournée du Territoire du Club des Entrepreneurs Vidourle Camargue au Grau du Roi.

Dès 8h30, les entrepreneurs du territoire sont invités pour échanger autour d’un petit déjeuner convivial dans les locaux du traiteur Jean-Philippe Creiche au Grau du Roi.

Consolider son réseau

En partenariat avec le PETR Vidourle Camargue, la CCI du Gard et la CCI de l'Hérault, cette tournée des Entrepreneurs, donne l’opportunité aux participants de découvrir le tissu entrepreneurial local, d’échanger et de créer de nouvelles collaborations. Les professionnels intéressés sont invités à s’inscrire auprès du PETR au 04 34 14 80 00.

À propos du Club des Entrepreneurs Vidourle Camargue

Le rôle du Club des Entrepreneurs Vidourle Camargue depuis 2010 est de fédérer les entreprises locales au travers d’actions de terrain et de rencontres. Ses objectifs prioritaires sont de découvrir et valoriser les compétences locales, développer les courants d’affaires, d’échanger sur les problématiques du territoire et de contribuer au développement de l’économie locale.

Tournée du Territoire des Entrepreneurs Vidourle Camargue