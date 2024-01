Aniane - TAPATOUDI : RENCONTRES-ATELIERS AVEC PAULINE COMIS, ILLUSTRATRICE, en médiath

Cinquième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée. Une cinquième saison avec des interventions mensuelles en milieu scolaire, lycées, collèges,crèches, clsh… d'auteurs et/ou illustrateurs jeunesse ainsi que de rencontres gratuites en médiathèques ou bibliothèques ouvertes au tout public.

Pour terminer en beauté ce mois de janvier, venez découvrir l’univers poétique de Pauline Comis.

Pauline Comis est diplômée en illustration de l'école Estienne en 2006. Ses illustrations sont très originales et poétiques. Elle travaille beaucoup avec un mélange de dessins et de collages pour différents éditeurs jeunesse.

Cette grande artiste nous fait le plaisir de venir rencontrer des élèves des écoles d’ANIANE puis ceux des écoles de MONTARNAUD, de PEZENAS et de PAULHAN.

Le Mercredi 31 janvier, elle animera trois ateliers sur le thème de la nature.Trois ateliers ouverts à tous à partir de 6 ans….

Rendez-vous à la médiathèque de CABRIERES à 10 heures…

à la médiathèque de POMEROLS à 14 heures…

à la mediathèque d’ANIANE à 17 heures.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’artiste et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI réunissant tous les auteurs de la saison du 24 au 26 mai 2024 à Pézenas !

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.