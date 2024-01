Toulouse - La 6ème édition de la Toulouse Onco Run : courir au profit de la recherche contre le cancer

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la Ligue contre le cancer de la Haute-Garonne organise la 6e édition de la Toulouse Onco Run, une course caritative visant à récolter des fonds pour le financement des projets de recherche médicale contre le cancer en Haute-Garonne. L’événement aura lieu le dimanche 4 février 2024 sur le Campus Santé Oncopole Toulouse.

Depuis six années, la Toulouse Onco Run propose au grand public de se mobiliser pour soutenir la recherche médicale contre le cancer. Quatre épreuves sont proposées offrant des options pour tous les niveaux de participants : une course de 10 km chronométrée, une course et une marche 5 km non chronométrées, ainsi qu’une course digitale pour ceux ne pouvant pas se déplacer et souhaitant participer à distance.

Le village de course, situé sur le Campus Santé du Futur Oncopole Toulouse, ouvrira ses portes aux participants dès 8h. La course de 10 km partira à 9h suivie de la course de 5 km à 11h et de la marche à 11h10. Chaque épreuve sera précédée d’un échauffement collectif et diverses animations seront proposées pour divertir les participants.

Les collaborateurs des entreprises et les étudiants auront la possibilité de participer en équipe à ces épreuves, en s’inscrivant respectivement au Challenge Entreprises ou au Challenge Etudiants.

L’objectif de cette année est d’accueillir 2 000 participants et de collecter 30 000€ au profit de la recherche médicale contre le cancer en Haute-Garonne. Cette collecte contribuera directement à soutenir les équipes de recherche en cancérologie, essentiel pour faire reculer la maladie, comme en témoigne Cyrille DELPIERRE, Directeur de Recherche INSERM (Equipe Labellisée LIGUE 2024) : Notre équipe est soutenue par la Ligue dans le cadre du Programme Equipes Labellisées LIGUE depuis 2018 pour son travail sur les inégalités sociales tant au niveau du risque d'avoir un cancer que de sa prise en charge. Grâce au soutien de la Ligue, notre équipe mène des recherches originales pour : comprendre la construction des inégalités face au cancer, notamment le lien environnement social, biologie et cancer, lien très peu étudié en France et mettre en place des interventions innovantes et scientifiquement validées, en co-construction avec des patients pour viser l'égalité en santé. Ce soutien sur la durée nous permet de mener ce travail avec une continuité rare dans le contexte actuel de la recherche, et à ce titre essentiel pour notre équipe. Cette continuité est importante car notre projet ne vise pas seulement à approfondir la compréhension du rôle des inégalités sociales mais aussi à utiliser ces connaissances pour développer des interventions qui permettent de réduire ces inégalités face au cancer. C'est ainsi que participons au but commun, humain, égalitaire que la ligue s'est fixée dans la lutte contre le cancer.”

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, rendez-vous sur le site web dédié de l’événement : https://www.toulouse-onco-run.fr/