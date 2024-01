Sète - Aurélien Lopez-Liguori, a présenté ses vœux à la population de la 7e circonscription de l'Hérault

Aurélien Lopez-Liguori, a présenté ses vœux à la population de la 7e circonscription de l'Hérault ce samedi 20 janvier en fin de journée à la salle Brassens de Séte devant plus de cinq cent personnes dont le sous-préfet de l’Hérault, de nombreux maires et conseillers municipaux. Une entrée en scène qui fut précédée par un film retraçant les principaux moments de ses actions et interventions dans l 'hémicycle à l’Assemblée nationale et en circonscription.

Trois Marseillanais se sont vu remettre ce samedi 20 janvier à Sète la médaille de l’assemblée nationale à l’occasion de la cérémonie de vœux du député de la septième circonscription de l’hérault: Aurélien Lopez-Liguori. Au terme de cette cérémonie républicaine ce dernier a mis à l’honneur des hommes et de femmes engagées pour notre terroir et la défense de nos traditions.



Claudia Azais, une des seules femmes pêcheurs « petits métiers » de l’étang de Thau, élue prudhommale au sein du Comité local des pêches et conseillère municipale de la Ville de Marseillan fut ainsi saluée pour son abnégation à défendre sa corporation.



Philippe Ortin conchyliculteur au petit port des Mazets de Marseillan, ancien président du comité national de la conchyliculture et Pascal Marti, intervenant associatif et président de l’amicale Marseillan-Caudete ont été pour leur part salué pour leur engagement à faire vivre avec passion la tradition locale de la course du Capelet. Ils sont en effet les émérites animateurs et les « nommeurs » de cette légendaire et pittoresque course à la bigue qui remonterait à une visite du roi Louis XIII à Marseillan. Cette tradition à laquelle le député s’était prêté à leur invitation au mois d’aout dernier en tentant en vain d’attraper le fameux capelet sur un mas savonné. Des médaillés très applaudis qui conclurent cette cérémonie en remettant à leur tour au nom de la ville de Marseillan un « Capelet» honorifique réservé aux vainqueurs que le député à promis de placer en bonne place à l’assemblée nationale.

La cérémonie des vœux s’est ensuite conclue sur la Marseillaise, entonnée en chœur par les élus et le public, rassemblés tous ensemble autour des valeurs de la République.

Merci à Michel DESNOS pour les photos

