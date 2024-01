Occitanie - La ligne SNCF Quillan / Rivesaltes au cœur d'enjeux écologiques et sociaux

La France Insoumise apporte son soutien le plus résolu aux mobilisations visant à la réouverture de la ligne SNCF Quillan / Rivesaltes. Cette revendication s’inscrit pleinement dans la logique de son programme « L’Avenir en commun », et porté ensuite dans l’accord programmatique et stratégique de la NUPES. En effet, nous voulons créer un pôle public des transports et de la mobilité, autour de la SNCF réunifiée et 100 % publique. L’objectif est d’assurer une égalité de service et d’accès sur tout le territoire. Pour cela, nous devons refuser l’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires.

Localement, les enjeux sont d’une grande importance. Une telle mesure contribuerait à répondre aux besoins de transports de la population de la vallée de l’Agly et des Fenouillèdes, tant pour les jeunes, les salariés ou les personnes âgées. Elle participerait également à la nécessaire transition écologique en substituant progressivement le fret au transport routier.

Les enjeux sociaux, écologiques et démocratiques sont étroitement liés. La planification écologique ne peut se réaliser que par le retour à un service 100 % public SNCF. Celui-ci doit associer des représentants des syndicats de salariés, des associations d’usagers et des élus des collectivités territoriales. Cette démocratisation renforcée serait en capacité de garantir les besoins sociaux et écologiques du plus grand nombre. La justice sociale ne doit pas être oubliée avec la réaffirmation résolue du retour à la péréquation tarifaire, indispensable pour assurer l'unicité de traitement de tous les usagers de l'hexagone en opposition à la mise en concurrence entre régions promue notamment par le Conseil régional Occitanie.

Dans cette perspective, La France Insoumise encourage également les initiatives en vue de la réouverture de la ligne SNCF Quillan / Limoux. Il en va de la cohérence d'une démarche répondant aux besoins des populations des cantons de l'Aude et de la vallée de l’Agly/Fenouillèdes. Pas plus que les frontières régionales, les frontières départementales n’en sont pas pour l’intérêt général et la planification écologique.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise