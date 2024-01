Toulouse - Les rencontres d'avenir par Eiffage - 2500 postes à pourvoir !

Samedi 20 janvier dès 9h et jusqu’à 18h, à la Médiathèque José Cabanis, Eiffage, l’un des leaders du BTP et des concessions, propose 2500 postes dans divers métiers en Occitanie.

Du CDI aux stages et contrats d’alternance, des opportunités de carrière pour toutes et tous.

Au-delà d’un simple forum emploi, Eiffage a conçu cet événement pour faciliter l’échange et permettre à tous les profils, avec ou sans qualification et expérience, de trouver un travail qui leur convienne chez Eiffage en Occitanie.

Au programme, conférences inspirantes animées par des salariés du groupe : vision, RSE, développement des compétences et diversité…, des masterclass et un espace recrutement…