France - Le permis de conduire à 17 ans est lancé. Vraie fausse bonne idée ?

Le permis de conduire à 17 ans est lancé depuis le 1er janvier...L'objectif principal de cette mesure est d’encourager l’autonomie des jeunes vivant dans des territoires ruraux où la mobilité est compliquée. L'idée est de les aider à entrer plus facilement dans la vie active.

Les jeunes en rêvent depuis plusieurs mois. Mais cette annonce a donné lieu à de nombreuses réactions et à des questionnements de la part des professionnels du secteur :

-Cela va-t-il donner naissance à un embouteillage pour obtenir une place à l’examen ?

-Une pénurie d’inspecteurs va-t-elle se faire sentir ?

-Les jeunes vont passer plus tôt leur permis, mais auront-ils les moyens de s’assurer, et également de prendre en charge tous les coûts qu’impliquent une voiture ?

Ornikar, première auto-école de France avec près de 3 millions d’élèves, salue cette démarche car elle montre que le gouvernement s’intéresse à la question de l’autonomie des jeunes et particulièrement à celle de leur mobilité.

Mais Benjamin Gaignault, son cofondateur, émet également quelques réserves contre les deux principaux dommages collatéraux d’une telle mesure :

-L’allongement des délais en raison du manque d’inspecteurs, déjà trop longs – 400 à 600 000 jeunes vont se concurrencer pour trouver des dates d’inscription au permis ! Ce qui risque d’entraîner une hausse massive des prix de cette formation.

-Les répercussions pour l’assurance auto, la difficulté de trouver une assurance auto à un tarif raisonnable - Il y a fort à parier que les assureurs traditionnels ne voient pas la mesure d’un bon œil et soient encore plus récalcitrants à assurer ces jeunes encore plus jeunes !

Grâce à sa connaissance de ses publics, sa maîtrise des outils digitaux, son système d’éducation routière hybride (présentiel et e-learning) et son assurance auto élaborée pour les moins de 30 ans, Ornikar entend apporter une réponse solide pour accueillir l’afflux important de ces jeunes de 16/17 ans. « Ornikar a déjà rendu le permis accessible au plus grand nombre, avec des coûts raisonnables et travaille depuis cette annonce avec ses partenaires assureurs pour trouver des solutions pérennes pour renforcer la couverture de ces jeunes publics » ajoute Philippe Maso Y Guell Rivet, CEO d’Ornikar.