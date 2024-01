Haute-Garonne - Les vœux de Thierry Suaud pour une politique énergétique ambitieuse et innovante

A l’occasion des vœux présentés au personnel du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne le 16 janvier 2024, Thierry Suaud, Président, a remercié les élus et les équipes pour le travail accompli et l’investissement de chacun pour porter une politique énergétique ambitieuse et innovante.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Trois ans de présidence me permettent de prendre un certain recul et d’avoir quelques convictions en ce qui concerne notre Syndicat. Je crois pouvoir affirmer que le SDEHG est aujourd’hui en profonde mutation.

Nous avons élargi le champ des politiques du Syndicat dans ses métiers traditionnels avec le programme LED Haute-Garonne 2026 ++, ouvert la voie à de nouvelles interventions au cœur de la transition énergétique avec le programme d’ombrières aux fins d’autoconsommation qui inaugure un engagement beaucoup plus massif du SDEHG dans la production d’énergie.

Par ailleurs, la création de la SEM avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne est le sujet d’avenir. Cette SEM pourrait intervenir sur l’ensemble des filières d’énergies renouvelables, qu’il s’agisse de production d’électricité, d’énergies thermiques, d’hydroélectricité, de méthanisation, de stations de distribution d’hydrogène ou de gaz naturel pour véhicules.

Nous faisons constamment évoluer nos process, nos outils, notre gouvernance. Ainsi je suis convaincu qu’il nous faut sans cesse nous interroger, nous évaluer, nous améliorer, nous former aussi.

Nous devons des résultats aux communes qui nous font confiance. Et pour beaucoup des élus nous sommes une référence en termes de technicité, d’ingénierie, de conseil et de réalisation pour nombre de leurs projets.

Je mesure donc mes responsabilités à l’aune de ces échanges, de toutes ces rencontres avec les élus municipaux et de fait les responsabilités de chacun d’entre vous.

Dans le domaine qui nous réunit, le domaine professionnel et je le crois pour partie le domaine des valeurs, je forme des vœux que nous soyons toujours plus rassurants et efficaces au côté des communes qui croient en nous. »