Hérault - Marine Courtage : Des professionnels au service des transactions nautiques

Marine Courtage : Des professionnels au service des transactions nautiques

Une nouvelle agence de courtage d’acquisition et de vente de bateaux d’occasion vient d’être créée en Occitanie par un jeune couple de professionnels du nautisme.

Leur mission : vous accompagner dans le choix de la perle rare recherchée ou la vente rapide de votre bateau si vous envisagez d’en changer !

Claire Mateo et Teddy Perrin ont assurément une longue expérience dans ce métier que l’on ne peut exercer sans passion.

Teddy Perrin a été bercé dans ce milieu marin dont il connait tous les rouages. En qualité de grutier au port du Cap d’Agde durant 12 ans, il a vu défiler des milliers d’embarcations. Il connait les qualités, les faiblesses et les spécificités de chacun d’eux et saura mieux que quiconque vous orienter dans vos choix.

Il enrichit cette expérience en qualité de bénévole à la SNSM et sera durant 10 ans patron suppléant de la vedette de sauvetage du Cap d’Agde. Ces solides acquis, associés à un sens inné de l’écoute et du relationnel l’amèneront naturellement à être repéré et recruté par un réseau de broker national. Il y restera quatre ans et y rencontrera sa compagne Claire qui depuis quinze ans a assuré la gestion administrative, commerciale, et sociale de plusieurs concessions et sociétés de courtage maritime.

Faire appel à eux pour vendre votre bateau, c’est l’assurance de privilégier l’efficacité et la sécurité des transactions afin de céder rapidement votre bateau sans vous préoccuper des échanges, des visites et du transfert de propriété.

Une alliance de professionnels au service du nautisme qu’ils viennent de transformer en une entreprise prometteuse : « MARINE COURTAGE ». Assurément la garantie de pouvoir prendre la mer en toute sécurité en vous laissant guider par ces experts chargés de vous accompagner.

MARINE COURTAGE

Site : https://www.marine-courtage.fr

Tel : 06 16 19 26 87

E-mail : contact@marine-courtage.fr