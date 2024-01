Haute-Garonne - Rencontre territoriale du SDEHG à Fonsorbes : le programme LED++ à l'honneur

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) est allé à la rencontre des maires et des conseillers municipaux des différents territoires du département durant le dernier trimestre 2023.

Ces rencontres territoriales se sont clôturées par la réunion des élus des secteurs de la région ouest de Toulouse et de Muret.

C’est ainsi que Françoise Siméon, Maire de Fonsorbes, a accueilli chaleureusement cette dernière rencontre territoriale de l’année 2023 le 22 décembre à la Salle du Trépadé en présence de Thierry Suaud, Président du SDEHG, accompagné des Vice-Présidents Claude Sarralié et Philippe Fuseau et de ses équipes.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté sur les questions de maîtrise des consommations d’énergie et sur les solutions clés en main proposées par le SDEHG aux communes pour s’inscrire rapidement et durablement dans la sobriété énergétique, notamment le programme de rénovation accélérée de l’éclairage public « LED Haute-Garonne 2026 ++ » dédié au remplacement des appareils d’éclairage public qui permet de limiter la pollution lumineuse et de réaliser 80% d’économie d’énergie. A ce jour, 225 communes ont sollicité le SDEHG pour participer à ce programme.

Les travaux sont financés par les économies d’énergie réalisées et le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

Le Syndicat garantit à la commune une réduction d’au moins 10% de ses dépenses de fourniture d’électricité pour les points lumineux concernés, déduction faite de l’annuité d’investissement correspondant aux travaux.

Par ailleurs, parce que la qualité de service est primordiale, le SDEHG assure la garantie des luminaires posés sur 12 ans, correspondant à la durée de versement des annuités. Un soin particulier est apporté au choix du matériel afin de proposer un service d’éclairage public de qualité.

« Grâce à ce programme lancé en 2022, nous pouvons aujourd’hui confirmer notre ambition de devenir le premier département français 100% LED à l’horizon 2027, au rythme de 40 000 points lumineux rénovés par an. », explique Thierry Suaud, Président du SDEHG.

Par ailleurs, le SDEHG bénéficie d’une nouvelle subvention d’1,5 M€ au titre du Fonds vert pour accélérer ce programme.