Hérault - PRÉSENCE VERTE SERVICES / PETIT FORESTIER : Un partenariat inscrit dans la durée

L’Association héraultaise de services d’aide et de soins à domicile et le loueur de véhicules frigorifiques entretiennent un partenariat de qualité depuis 19 ans.

En janvier 2005, au moment du passage en chaîne froide, PRÉSENCE VERTE SERVICES a signé son premier contrat de location avec PETIT FORESTIER.

Aujourd’hui, ce sont 12 véhicules qui tournent quotidiennement pour apporter près de 13 000 repas par mois au domicile des personnes fragiles ou isolées, de manière régulière ou ponctuelle. Dans l’Hérault, 233 communes sont livrées sur les 342 que compte le département.

Les livreurs de repas de PRÉSENCE VERTE SERVICES parcourent environ 40 000 km par mois, des communes urbaines aux plus petits hameaux ruraux, et ce, par tous les temps.

DES PARKAS PERSONNALISÉES POUR LES LIVREURS DE REPAS

Cette année, PETIT FORESTIER a décidé d’offrir aux livreurs de repas de PRÉSENCE VERTE SERVICES, 20 parkas personnalisées aux couleurs des 2 structures pour symboliser ce partenariat fort.

Ces tenues professionnelles chaudes et esthétiques permettront aux salariés de l’Association de supporter le froid de l’hiver, tout en étant bien identifiés. Il faut dire que ces valeureux livreurs sortent par tous les temps et préparent les tournées dans des chambres froides !

Grâce à PETIT FORESTIER, les livreurs de repas seront au chaud durant leur tournée et en sécurité dans les véhicules dont l’entretien et la sécurité sont assurés par le loueur de véhicules.

Avec 1239 collaborateurs et près de 8000 personnes accompagnées, PRÉSENCE VERTE SERVICES est présente depuis bientôt 60 ans sur le département de l’Hérault et propose une offre de services à domicile plaçant l’Humain et la proximité au cœur de son action au service de tous les Héraultais. Chaque année, ce sont près de 500 000 km qui sont parcourus par les livreurs sur 12 tournées, soit en moyenne 200 km par jour et par livreur.

Marque historique de Petit Forestier Group, cette entreprise familiale créée en 1907, a plus de 15 000 clients dans le monde et bénéficie des expertises et de l’innovation d’un Groupe dédié à la maîtrise de la chaîne du froid de bout en bout pour une économie plus durable. Présente dans 20 pays et 316 agences de proximité, elle dispose d’une flotte de 80 000 véhicules frigorifiques. La mission de Petit Forestier est d’assurer et de simplifier la continuité opérationnelle de ses clients afin de garantir leur chaîne du froid 7/7, 24/24 dans le respect de la règlementation.