Castelnau-le-Lez - Trop de béton, nous voulons des espaces publics pour respirer

L’Association Ensemble Pour Castelnau et ses 8 élus municipaux invitent à une mobilisation citoyenne pour sensibiliser et inviter les habitants de Castelnau à participer aux futures enquêtes publiques sur le PLU, Plan Local d’Urbanisme

Sur le thème « Trop de béton, nous voulons des espaces publics pour respirer » le rassemblement citoyen prévoit une prise de parole, puis une déambulation avenue de l’Europe à pied et à vélo jusque l’arrêt tram Galine pour rencontrer les riverains et les informer, les sensibiliser et les inviter à participer aux futures enquêtes publiques.

Rendez-vous : samedi 20 janvier 2024 10h30 devant les Arcades, station tram Centurions à Castelnau-le-Lez.

Rappel du contexte :

En mai 2023, face à l’insistance du maire de Castelnau, la Métropole a engagé la concertation publique relative à la modification n°4 du PLU - Plan Local d’Urbanisme - de Castelnau-le-Lez.

Cette modification du PLU, prévoit notamment la construction de 3 tours de 9 étages, 1500 logements supplémentaires sur l’avenue de l’Europe, l'urbanisation d'une parcelle de près d'un hectare dans le quartier du Devois.

Cette modification ne répond pas aux nombreuses problématiques de mobilité, de santé, d'accessibilité aux services et équipements publics, de préservation des espaces naturels, de lutte contre les îlots de chaleur...

Cette modification va accentuer les difficultés quotidiennes d'une grande partie de la population castelnauvienne : augmentation des bouchons, pollution, mais aussi inondations.

Des études hydrologiques sur le risque inondation ont été réalisées pour l’Etat représenté par la DDTM – Direction Départementale des Territoires et de la Mer - confirmant que l’avenue de l’Europe est particulièrement à risque, comme ce fût le cas lors des importantes inondations de septembre 2022

Ces nouvelles études n’étant pas prises en compte dans cette modification du PLU, l’imperméabilisation des sols doit être stoppée.

La concertation lors de l'enquête environnementale a remporté un franc succès avec une participation exceptionnelle de plus de 500 contributions, toutes unanimes sur le rejet de cette modification.

Les attentes et besoins de la population castelnauvienne doivent être entendus et cette modification abandonnée au profit d'un moratoire sur les permis de construire.

Nous, Association Ensemble Pour Castelnau, demandons à la Métropole d'abandonner ce projet de modification du PLU et à la ville de Castelnau de renoncer à la construction de ces 3 tours de 9 étages !

Association Ensemble pour Castelnau

L’Association Ensemble Pour Castelnau, est un collectif citoyen fondé sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité. Elle s’est constituée à l’initiative de Castelnauviennes et des Castelnauviens rassemblé.es autour des 8 élu.es du groupe EPC au Conseil municipal.

L’association souhaite insuffler, à Castelnau-Le-Lez, un renouveau politique. Elle réunit des femmes et des hommes attaché.es au bien vivre ensemble pour tous et toutes et à la transparence de la vie publique.

