Lamalou-les-Bains - Spectacle Une étoile filante au Théâtre de Lamalou

La Saison culturelle de Grand Orb poursuit son itinérance dans les communes du territoire avec, ce samedi 20 janvier, une représentation pour les jeunes enfants et leurs familles au Théâtre municipal de Lamalou-les-Bains. La compagnie Du vent sous les semelles présente « Une étoile filante », spectacle féerique mêlant théâtre, danse et chanson.

Pour cette nouvelle représentation de L’Hivernale, les spectateurs découvriront une création originale inspirée du célèbre conte de Hans Christian Andersen, « La petite fille aux allumettes ».

Petite Fille est une enfant pauvre qui vit seule avec son père. Elle doit vendre des allumettes en ville et revenir avec de l'argent. Mais, en ce jour de fête, personne ne s’arrête pour acheter ses allumettes. N’osant rentrer chez elle et tentant de se réchauffer, elle craque une allumette, puis une autre, et encore une autre. A chaque allumette, c’est une vision extraordinaire qui apparait sous ses yeux. Lors de cette nuit étoilée, Petite Fille rencontre des personnages oniriques, mais surtout retrouve sa grand-mère qu’elle a tant aimée. Ce pouvoir d’imagination lui permet de résister, le temps d’une nuit, à la faim, la solitude, la pauvreté et à son deuil.

La mise en scène unique de la Compagnie Du vent sous les semelles plongera le Théâtre municipal dans une atmosphère féerique et inspirera mille émotions aux spectateurs petits et grands, au cœur de l’hiver, sous la neige.

Spectacle à 18h. 50 minutes. Tout public dès 7 ans. Tarif unique : 5 €.

Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place.