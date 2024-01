Béziers - Corrida : Le député Vincent Ledoux interroge le Gouvernement sur les mises à mort en privé

Béziers – Sollicité par le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida) et par l'association CAP (Convergence Animaux Politique), le député Vincent Ledoux (Renaissance) a déposé une question écrite au Gouvernement concernant les mises à mort de taureaux dans les arènes privées.

Le député du Nord Vincent Ledoux a déposé une question écrite à l’Assemblée nationale le 2 janvier 2024, interpellant le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour règlementer les mises à mort de taureaux lorsqu'elles se déroulent dans les arènes privées des éleveurs de taureaux de corrida – lors des entraînements des toreros et des élèves des écoles taurines – et pour encadrer les associations qui permettent à leurs membres de toréer des taureaux.

Par exemple, l'Association Française des Aficionados Practicos (AFAP) offre à ses membres, simples amateurs de tauromachie, la possibilité de toréer des génisses et de jeunes taureaux, souvent âgés de moins de deux ans. Au cours de ces activités récréatives, des animaux sont parfois mis à mort à l’épée.

La mise à disposition de bovins, en guise de loisir, à quiconque souhaite jouer au torero est inacceptable, pour plusieurs raisons :

Le Règlement Taurin Municipal, qui encadre les corridas dans les arènes publiques, ne s'applique pas à ces événements privés.

De plus, le manque d'expérience des participants aggrave les souffrances infligées aux animaux, car les apprentis toreros et les « aficionados practicos » (amateur qui pratique la tauromachie espagnole) n'ont pas la précision du geste requise pour une estocade (action finale qu’effectue le matador avec l'épée) rapide et « propre ».

Par ailleurs, en corrida publique, la présence de spectateurs dissuade les toreros de recourir à des actes de maltraitance extrême. En privé, ces atrocités peuvent se produire loin des regards.

Ainsi, en l’absence de témoin et de contrôle, tout est permis sur ces jeunes animaux vulnérables.

Outre le problème éthique, le député pose une question d'ordre sanitaire, soulignant que les abattages pratiqués en privé ne respectent pas les normes rigoureuses imposées aux abattoirs agréés. Or, les cadavres de taureaux sont ensuite revendus pour la viande, qui est commercialisée localement.

Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC, déclare : « Nous remercions le député Vincent Ledoux qui demande de la transparence sur les mises à mort de taureaux en privé, un aspect particulièrement ignoble de la tauromachie espagnole, méconnu du grand public. S’entraîner ou s’amuser à tuer un animal à l’épée est le comble de la cruauté ».