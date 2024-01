France - L'AVE vers la France fête ses six mois avec près de 300 000 passagers transportés

Au cours de ces six mois, Renfe a réussi à consolider ses opérations et à stabiliser la demande de passagers sur le marché français..

L'AVE Espagne-France achève son premier semestre et atteint les 300 000 passagers transportés. La connexion internationale de trains à grande vitesse de Renfe termine son premier semestre avec un bilan positif en termes d'opérations et de demande de passagers. Depuis cet été, Lyon, Marseille, Montpellier, Avignon, Valence, Nîmes, Aix-en-Provence, Narbonne et Perpignan ont rejoint la longue liste des destinations de l'AVE et ont commencé à avoir des liaisons ferroviaires directes avec l'Espagne grâce à l'arrivée de Renfe en France.

Le 13 juillet, c'était la première fois qu'un conducteur de train espagnol assurait un service commercial à bord d'un train AVE au-delà de Perpignan. Renfe a réussi à démarrer seule ses opérations AVE sur le marché français en un temps record en réalisant toutes les procédures techniques, opérationnelles et administratives avec son propre personnel. Le déploiement opérationnel s'est fait progressivement au cours de l'été pour garantir la stabilité du service, atteignant 28 services hebdomadaires en octobre.

Au cours de ces six mois, Renfe a transporté 300 000 passagers sur ses deux lignes internationales entre l'Espagne et la France, quatre services AVE reliant 16 destinations sur deux lignes, ce qui a constitué les débuts de Renfe en tant que concurrent sur le marché français. La compagnie espagnole a réussi à stabiliser l'utilisation de ses trains à plus de 75% sur les deux lignes : celle reliant Barcelone et Lyon et celle reliant Madrid, Barcelone et Marseille.

AVE ESPAGNE-FRANCE : Le service actuel en détail

Le service AVE entre Barcelone et Lyon relie les gares de Barcelone Sants, Gérone, Figueres Vilafant, Perpignan, Narbonne, Montpellier-St-Roch, Nîmes, Valence TGV et Lyon Part Dieu. Départ de Barcelone à 8h19 le matin et retour de Lyon à 14h30 l'après-midi. La durée du voyage pour l'ensemble du trajet sera de cinq heures.

Le service AVE sur la ligne Madrid-Marseille relie les gares intermédiaires de Guadalajara Yebes, Zaragoza Delicias, Camp de Tarragona, Barcelona Sants, Girona, Figueres Vilafant, Perpignan, Narbonne, Montpellier-St-Roch, Nîmes, Avignon-TGV, Aix-en-Provence TGV et Marseille-St Charles.