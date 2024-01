Toulouse - 2 entrepreneurs engagés pour la santé, la qualité de vie au travail en Haute-Garonne

Engagée auprès de plus de 17 300 entreprises et entrepreneurs en Occitanie, Harmonie Mutuelle, entreprise mutualiste à mission et membre fondateur du Groupe VYV, récompense chaque année, avec le Prix Santé Entrepreneurs, les projets d’entrepreneurs ayant la volonté d’améliorer leur santé mais aussi celle de leurs collaborateurs, de leur écosystème, et d’encourager les actions de solidarité entre entrepreneurs.

Deux lauréats sont basés en Haute-Garonne : Green Bloc et Bouge ton siège

VALORISER LES INITIATIVES ENTREPRENEURIALES À IMPACT POSITIF SUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Convaincue qu’intégrer la santé dans une démarche globale de performance est une condition de réussite et de pérennité entrepreneuriales, Harmonie Mutuelle valorise, à travers son Prix Santé Entrepreneurs, les initiatives menées dans les territoires en faveur de la santé, du bien-être des entrepreneurs et de leur écosystème (collaborateurs, clients…).

« En qualité d’Entreprise Mutualiste à Mission, engagée auprès des entrepreneurs et de leurs salariés, nous mettons à leur service tout un collectif pour les écouter, les protéger et les accompagner dans leur vie professionnelle et personnelle. Pour la 4e édition du Prix Santé Entrepreneurs, nous sommes toujours aussi heureux et fiers de pouvoir valoriser et soutenir les actions innovantes à impact positif sur la santé et la société. Une mission au cœur de notre raison d’être. » déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.

LES LAURÉATS 2023 EN HAUTE-GARONNE

Green bloc : pour un bloc opératoire écoresponsable

Le Projet Green Bloc a démarré en partenariat avec le CHU Toulouse et la Blanchisserie Toulousaine de Santé suite à la pandémie de Covid 19 et à la pénurie de casaques (blouse, surblouse) jetables.

Ce projet avait pour but de ravitailler le CHU avec des tenues éco-responsables et donc réutilisables pour diminuer les DASRI (déchets infectieux) et trouver une alternative au jetable provenant d'Asie.

CNI s'est rapproché de l'Université et du CNRS de Montpellier afin de tester un tissu accessible dans les blocs opératoires avec un effet bactériostatique (réduction des infections nosocomiales) et avec un potentiel remarquable de plus de 250 lavages.

Après des test concluants, nous avons mis au point des tenues confortables pour le personnel soignant des blocs, réanimation et oncologie.

De plus, ont été conceptualisés avec les soignants des surblouses et calots pour remplacer toute une gamme de coiffe et un panel de taille, toujours dans le but de réduire l'usage unique et diminuer l'empreinte Carbone.

Pour en savoir plus : https://www.chu-toulouse.fr/green-bloc-pour-un-bloc-operatoire-ecoresponsable

Bouge ton siège ! : combattre la sédentarité au bureau

Passer plus de 10 heures assis accroît la mortalité de 34 % !

Au cours de la journée, le travailleur sur écran reçoit 4 notifications digitales sur son ordinateur lui rappelant de se mettre en mouvement et lui proposant une vidéo d’exercice adaptée :

- Une à la prise de poste pour un réveil musculaire dynamisant,

- Une pour s’octroyer une pause active le matin,

- Une pour s’octroyer une pause active durant l'après-midi,

- Une séance de mobilité et d’étirement de quelques minutes en fin de journée.

L’utilisateur va retrouver dans son espace personnel, les 40 vidéos d’exercices.

Pour compléter ces bonnes pratiques, une capsule en ligne permettant d'organiser et d’optimiser son poste de travail est également incluse dans le programme.

Bouge ton siège ! a été créé par Cécile Bury, kinésithérapeute et formatrice en prévention des risques physiques en entreprise et Jean-Julien Souques, éducateur sportif et formateur en prévention des risques liés à l’activité physique.

Tous les exercices proposés sont donc validés par des professionnels de la prévention et de la santé, ayant du vécu en entreprise.

Ils sont adaptés à tous les publics et prennent en considération l’environnement de travail et le milieu de l’entreprise.

Bouge ton siège ! est un outil qui accompagne une prise de conscience.

Ainsi une action en amont de sa mise en place semble indispensable pour donner du sens et impliquer les collaborateurs.

C’est ce que nous proposons grâce à nos différents formats d'interventions : ateliers, jeux (escape game, quiz par équipe…), formations.

Pour en savoir plus https://bougetonsiege.fr/