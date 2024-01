Alès - LES RENCONTRES DU TOURISME DURABLE EN CEVENNES

Les 28 et 29 février 2024, la ville d’Alès accueillera les premières Rencontres du Tourisme Durable en Cévennes, orchestrées par Cévennes Tourisme en étroite collaboration avec des partenaires majeurs tels que le Parc National des Cévennes, Alès Agglomération, Alès Myriapolis et Cévennes Ecotourisme.

Cet événement sur mesure vise à rassembler les acteurs du tourisme du territoire autour d'une vision commune pour l'évolution responsable de cette destination, dont l'identité a été façonnée par les valeurs fortes de l'écotourisme.

Ces deux jours de rencontres offriront un programme ambitieux, réunissant des experts de différents domaines et de structures institutionnelles incontournables en matière de développement durable. La singularité de cette initiative réside dans son approche collective et locale, appelant à repenser les pratiques du tourisme pour préserver les ressources et richesses du territoire.

Programme détaillé et inscriptions sur le site de Cévennes Tourisme :

https://www.cevennes-tourisme.fr/espace-pro/les-rencontres-du-tourisme-durable/