Sète - Atelier-débat – « Quel avenir pour les pêches en Méditerranée ? »

Atelier-débat – « Quel avenir pour les pêches en Méditerranée ? »

Vendredi 19 janvier - 14h - Maison régionale de la mer à Sète (2 quai Philippe Régy)

Cet atelier sera l’occasion de débattre de l’état et de l’avenir des pêches et des ressources halieutiques en Méditerranée, en lien avec les autres usages de la mer, actuels et à venir, avec un possible développement à très grande échelle de l’éolien dans le golfe du Lion par exemple.

Au programme :

Présentation du débat

Portrait de la pêche en Méditerranée : constats et défis

Synthèse de l’atelier pêche du débat 2021

Ressources halieutiques

Débat sur les effets des limitations de pêche à l’initiative des pêcheurs et/ou des pouvoirs publics ?

Débat sur les évolutions des techniques de pêche

Inscription à cette événement sur le site du débat public en cliquant sur ce lien